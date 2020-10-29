بيانيتش: برشلونة استحق الفوز على يوفنتوس

يرى ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة أن فريقه استحق الفوز على فريقه القديم يوفنتوس ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.

ميراليم بيانيتش النادي : برشلونة برشلونة

وتغلب برشلونة على يوفنتوس بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانتقل بيانيتش إلى برشلونة قبل انطلاق الموسم في صفقة تبادلية مع أرتور.

وقال بيانيتش لقناة ميدياسيت الإيطالية: "أنا سعيد بالعودة إلى ملعب يوفنتوس من جديد والتقيت بالعديد من الأصدقاء".

وتابع "كانت مباراة معقدة وصعبة، لكننا استحقنا الفوز على خصم كبير".

وشدد بيانيتش "هذا الفوز يمنحنا الثقة في المضي قدما ويجب أن نبني على ذلك".

وعن رأيه في المباراة كشف "كانت مباراة قوية بين فريقين مميزين، لكن برشلونة بالتأكيد استحق الفوز أكثر".

وأوضح "لعبنا بشكل جيد في كل منطقة في الملعب، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا راضون بالنتيجة".

ويعاني يوفنتوس في الفترة الأخيرة تحت قيادة أندريا بيرلو إذ تعادل في أخر ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي وخسر أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وأتم بيانيتش تصريحاته "أتمنى ليوفنتوس كل التوفيق وآمل أن يتمكنوا من الفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم".