ناجلزمان: أنا مدرب ولست عارض أزياء.. يمكن أن تخسر مباراة لكن ليس بهذه الطريقة

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

يوليان ناجلزمان

اعترض يوليان ناجلزمان مدرب ريد بول لايبزج على سؤال وجه إليه من مراسل سكاي ألمانيا حول سترته التي ارتداها ضد مانشستر يونايتد، كما أبدى غضبه من الطريقة التي استقبل بها فريقه آخر 3 أهداف في المباراة.

في البداية قال صحفي سكاي لناجلزمان: "هذه السترة التي ترتديها لن تكون محظوظة في خزانة ملابسك؟".

ليجيب ناجلزمان: "دعنا لا نتحدث كثيرا عن ملابسي، أرتدي ما أحبه، أنا مدرب كرة قدم ولست عارض أزياء".

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بعد ذلك تم التطرق إلى أحداث اللقاء..

وصرح ناجلزمان: "يمكن أن تخسر مباراة بهذا الشكل، لكن لا يمكنك أن تستقبل آخر 3 أهداف بدون أن تدافع عن نفسك بهذه الطريقة".

وواصل "لأن الأمر منوط بالاحترام".

وأكمل "مدة ربع الساعة بعد نتيجة 2-0 كانت الأسوأ منذ فترة طويلة، لم ندافع بعدها واستقبلنا 3 أهداف بدون مقاومة".

وتابع "الحالة البدنية لمانشستر يونايتد مذهلة، كان علينا أن نجاريها".

وأتم "كان علينا مجاراته كذلك بعد تغلبه في معظم الكرات الهوائية وأيضا على أرض الملعب، الدوري الإنجليزي الممتاز أصعب من الألماني حينما يؤول الأمر إلى الالتحامات، علينا أن نعتاد ذلك".

مانشستر يونايتد فاز بنتيجة 5-0 ضد ضيفه ريد بول لايبزج ضمن ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء ليحصد العلامة الكاملة من الجولتين، بعد أن كان قد انتصر ضد باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.

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