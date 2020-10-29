تأثير راشفورد في أبرز أرقام انتصار مانشستر يونايتد على لايبزج

لا يزال ماركوس راشفورد يواصل تألقه بتسجيله للأهداف مع مانشستر يونايتد.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

كتيبة المدرب أولي جونار سولشاير انتصرت على لايبزج بخماسية دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المباراة:

- أسهم راشفورد بـ7 أهداف من آخر 10 سجلها يونايتد في كل المسابقات حيث سجل 5 وصنع هدفين.

- لأول مرة يسجل راشفورد في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا.

- أصبح راشفورد أول لاعب بديل من يونايتد يسجل هدفين في نفس المباراة منذ دافيد بيكهام ضد ريال مدريد في موسم 2002-2003.

- أصبح راشفورد خامس لاعب يسجل 3 أهداف "هاتريك" كبديل في دوري أبطال أوروبا.

- أصبح راشفورد ثاني أصغر لاعب يسجل ثلاثية بعد دخوله لأرض الملعب بعمر 22 عاما و363 يوما خلف كيليان مبابي بعمر 20 و306 يوما.

- بات راشفورد ثاني لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل هاتريك كبديل بعد سولشاير حين سجل في نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي في موسم 1998-1999.

- أصبح ميسون جرينوود ثاني أصغر لاعب يسجل لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بعمر 19 سنة و27 يوما بعد واين روني حين سجل في شباك فنربخشة بعمر 18 عاما و340 يوما في موسم 2004-2005.

- أصبح برونو فيرنانديز أكثر لاعب يصنع أهدافا في حقبة سولشاير مع مانشستر يونايتد بـ12 هدفا.