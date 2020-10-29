تسلل موراتا وركلات جزاء ميسي في أبرز أرقام مواجهة يوفنتوس وبرشلونة

دخل ألفارو موراتا تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد 3 أهداف له ضد برشلونة.

وفاز الفريق الكتالوني على يوفنتوس بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المباراة:

- أصبح برشلونة هو الفريق الوحيد الذي يحافظ على نظافة شباكه في مباراتين على ملعب يوفنتوس الجديد

- آخر 3 أهداف سجلها ليونيل ميسي مع برشلونة في دوري الأبطال جاءت من ركلات جزاء.

- أصبح ألفارو موراتا أكثر لاعب يقع في مصيدة التسلل منذ الموسم الماضي بـ13 مرة بالتساوي مع تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي.

- لا يوجد لاعب غير موراتا ألغى له حكم الفيديو المساعد 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا,

- صنع ليونيل ميسي 35 هدفا في دوري أبطال أوروبا. كريستيانو رونالدو الوحيد هو من صنع أهدافا أكثر منه بـ38 هدفا.

- سجل عثمان ديمبيلي هدفين في آخر مباراتين له في دوري أبطال أوروبا ليعادل عدد الأهداف التي سجلها في آخر 11 مباراة.