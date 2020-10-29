مواعيد مباريات الخميس 29-10-2020 والقنوات الناقلة – مباراتين في مصر.. والدوري الأوروبي

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 10:07

كتب : FilGoal

أرسنال - رابيد فيينا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 29 أكتوبر 2020، والقنوات الناقلة.

يبدأ اليوم في الخامسة والنصف مساء. الاتحاد السكندري يحل ضيفا على أسوان في الجولة الختامية من الدوري المصري. تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي الثامنة مساء، يلعب الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة عبر قناة أون تايم سبورتس.

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الدوري الأوروبي

وكعادة يوم الخميس، سيكون مليئا بمباريات الدوري الأوروبي.

أبرز مباريات الثامنة إلا ربع ستكون بين أيك أثينا وليستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس 4، ورويال أنتوبيرب مع توتنام عبر قناة بي إن سبورتس 2، وميلان مع سبارتا براج عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي العاشرة مساء، يلعب نابولي مع ريال سوسيداد عبر قناة بي إن سبورتس 3، وبنفيكا مع ستاندار ليج عبر قناة بي إن سبورتس 6، وروما مع سيسكا صوفيا عبر قناة بي إن سبورتس 4، وأرسنال مع دوندالك عبر قناة بي إن سبورتس 1.

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