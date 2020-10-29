كومان: لعبنا أفضل مباراة لنا أمام يوفنتوس.. ولا يوجد توتر بيني وبين ميسي

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن فريقه قدم أفضل أداء له هذا الموسم أمام يوفنتوس الإيطالي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وفاز برشلونة على يوفنتوس في إيطاليا بثنائية دون رد، ضمن الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "هذه أفضل مباراة لنا، ولا أعتقد أن وضعي مع الفريق سيتغير بعد رحيل رئيس النادي".

المدرب الهولندي أضاف "لا علاقة لي برحيل بارتوميو من رئاسة برشلونة لأنني مدرب وأبحث دائما عن تحقيق أفضل نتائج مع الفريق".

وأكمل "بالإضافة إلى أنني لا أستطيع القول إنني تفاجأت بخبر رحيل رئيس النادي".

وتابع "في النهاية بارتوميو ومجلس إدارته فعلوا ما يعتقدون أنه يفيد برشلونة".

وانتقل للحديث عن علاقته بأسطورة الفريق ليونيل ميسي قائلا: "لم يكن هناك أبدا أي توتر في علاقتي مع ميسي، وعندما يلعب بمستواه الفريق يخلق فرص أكثر لتسجيل الأهداف".

وأشار "بعد المباراة تحدثت إلى ميسي وأخبرته أنه كان علينا حسم المواجهة منذ فترة".

وأتم تصريحاته "أن نحقق الفوز على فريق كبير مثل يوفنتوس بهذه الطريقة فهو أمر يدعونا للتفاؤل بشأن الفريق".