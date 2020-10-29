سولشاير يعلن إصابة أليكس تيلليس بفيروس كورونا

أعلن أولي جونار سولشاير إصابة أليكس تيلليس الظهير الأيسر الجديد بفيروس كورونا وهو ما أدى لغيابه عن مواجهة لايبزيج.

وفاز يونايتد على لايبزيج مساء الأربعاء بخماسية دون رد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وقال سولشاير عقب المباراة: "لم أستعن بتيلليس لأنه مصاب بفيروس كورونا".

فيما علق تيلليس على الأنباء عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" قائلا: "أود أن أشكر الجميع على الرسائل المؤثرة منذ أن أعلن يونايتد إصابتي بكوفيد- 19".

وأكمل "أنا في حالة جيدة وسأعود بكل قوتي لأساعد زملائي".

ولم يشارك تيلليس الوافد من بورتو مع يونايتد سوى في لقاء وحيد كان ضد باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي في أولى جولات دوري الأبطال.