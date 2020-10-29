بيرلو: نحتاج العمل للوصول إلى مستوى برشلونة

اعترف أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي بحاجة فريقه للعمل من أجل الوصول لمستوى برشلونة بعد الخسارة من الفريق الإسباني.

بيرلو تلقى هزيمته الأولى كمدرب على يد البلاوجرانا بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو عقب اللقاء لشبكة "سكاي" الإيطالية: "كنا نعرف أننا سنواجه خصما صعبا يلعب كرة قدم جيدة، ونحن نعمل من أجل الوصول إلى مستواه".

وتابع "المباراة ستكون مفيدة لنا لننضج ونتحسن في المستقبل، آمل عودة لاعبين أكثر في أقرب وقت، لأنني لم أمتلك خيارات كثيرة على دكة البدلاء وهناك من يلعب 90 دقيقة مرتين في الأسبوع وهو ما ليس سهلا لهم خاصة اللاعبين الشباب".

وأضاف عن طرد مريح ديميرال "الأمر محبط عندما تلعب بـ 10 لاعبين، لا تستطيع الضغط عليهم، لكن الأمر انتهى بالركض للاشيء".

وتطرق للحديث عن خطته للمباراة "استهدفنا تشتيت دفاع برشلونة بعض الشيء، لكننا كنا نميل إلى أن نكون قريبين جدا من بعضنا البعض ونلعب جميعا على نفس الخطوط".

وأوضح "نحن بحاجة إلى أن نكون أسرع في الطريقة التي نحرك بها الكرة لخلق مواقف فردية، لكننا لم ننجح في ذلك الليلة".

وردا على هل يعني من مشكلة في خط الوسط؟ قال: "أندية كرة القدم لها حقب، كان لدينا لاعبون كبار يتمتعون بخبرة دولية كبيرة. هم الآن أصغر سنا إلى حد كبير، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول بهم إلى هذا المستوى".

وأتم "لقد حاولوا فعل شيئا، لكننا بحاجة إلى العمل والتحسن حتى نتمكن من لعب برشلونة بشروط مساوية".

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط بعد مرور جولتين، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند نقاط في المركز الثاني.