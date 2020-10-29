بيرلو: نحتاج العمل للوصول إلى مستوى برشلونة

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 00:54

كتب : FilGoal

مريح ديميرال - ليونيل ميسي

اعترف أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي بحاجة فريقه للعمل من أجل الوصول لمستوى برشلونة بعد الخسارة من الفريق الإسباني.

بيرلو تلقى هزيمته الأولى كمدرب على يد البلاوجرانا بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو عقب اللقاء لشبكة "سكاي" الإيطالية: "كنا نعرف أننا سنواجه خصما صعبا يلعب كرة قدم جيدة، ونحن نعمل من أجل الوصول إلى مستواه".

أخبار متعلقة
رحل بارتوميو وفاز ميسي ورفاقه.. برشلونة يهزم يوفنتوس في ليلة الـ"ڤار"و المتسلل سكاي إيطاليا: بيرلو يفكر في إشراك بونوتشي ضد برشلونة رغم عدم جاهزيته بيرلو: سنقيم موقف رونالدو بعد ظهور نتيجة عينته.. اللاعبون يجب أن يضحوا بأنفسهم ضد برشلونة تشكيل ليلة الأبطال - جريزمان وديمبيلي وميسي في هجوم برشلونة وديبالا يقود يوفنتوس انتهت ليلة الأبطال – يوفنتوس (0) - (2) برشلونة.. يونايتد (5) - (0) لايبزيج

وتابع "المباراة ستكون مفيدة لنا لننضج ونتحسن في المستقبل، آمل عودة لاعبين أكثر في أقرب وقت، لأنني لم أمتلك خيارات كثيرة على دكة البدلاء وهناك من يلعب 90 دقيقة مرتين في الأسبوع وهو ما ليس سهلا لهم خاصة اللاعبين الشباب".

وأضاف عن طرد مريح ديميرال "الأمر محبط عندما تلعب بـ 10 لاعبين، لا تستطيع الضغط عليهم، لكن الأمر انتهى بالركض للاشيء".

وتطرق للحديث عن خطته للمباراة "استهدفنا تشتيت دفاع برشلونة بعض الشيء، لكننا كنا نميل إلى أن نكون قريبين جدا من بعضنا البعض ونلعب جميعا على نفس الخطوط".

وأوضح "نحن بحاجة إلى أن نكون أسرع في الطريقة التي نحرك بها الكرة لخلق مواقف فردية، لكننا لم ننجح في ذلك الليلة".

وردا على هل يعني من مشكلة في خط الوسط؟ قال: "أندية كرة القدم لها حقب، كان لدينا لاعبون كبار يتمتعون بخبرة دولية كبيرة. هم الآن أصغر سنا إلى حد كبير، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول بهم إلى هذا المستوى".

وأتم "لقد حاولوا فعل شيئا، لكننا بحاجة إلى العمل والتحسن حتى نتمكن من لعب برشلونة بشروط مساوية".

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط بعد مرور جولتين، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند نقاط في المركز الثاني.

ليلة الأبطال يوفنتوس برشلونة بيرلو
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان: لعبنا أفضل مباراة لنا أمام يوفنتوس.. ولا يوجد توتر بيني وبين ميسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
سولشاير يعلن إصابة أليكس تيلليس بفيروس كورونا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيرلو: نحتاج العمل للوصول إلى مستوى برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
لاعب المقاولون: طاهر محمد إمكانياته أكبر من رمضان.. سيجعل جمهور الأهلي ينسى ما حدث ساعة | الدوري المصري
ليلة ساحرة في مسرح الأحلام.. يونايتد يدك لايبزيج بخماسية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - دورتموند يحقق فوزا متأخرا أمام زينيت.. وتعادل ثمين لـ لاتسيو رغم الغيابات 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رحل بارتوميو وفاز ميسي ورفاقه.. برشلونة يهزم يوفنتوس في ليلة الـ"ڤار"و المتسلل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نائب اللجنة الخماسية: لم نطلب من الاتحاد الإفريقي تأجيل نهائي دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك