لاعب المقاولون: طاهر محمد إمكانياته أكبر من رمضان.. سيجعل جمهور الأهلي ينسى ما حدث
الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 00:42
كتب : FilGoal
أشاد محمد عصام لاعب المقاولون العرب بإمكانيات زميله في الفريق والمنتقل لصفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل طاهر محمد طاهر.
وتحدث محمد عصام لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "لا أعرف رمضان بشكل شخصي، لكن لو قارنت بينه وبين طاهر فإمكانيا طاهر أعلى من رمضان".
وتابع "أتدرب مع طاهر وأعرف إمكانياته واتزانه جيدا".
وأتم "طاهر سيجعل جمهور الأهلي قصة ما حدث مع رمضان صبحي".
ورحل رمضان صبحي عن الأهلي بعد نهاية إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي وانتقل إلى صفوف بيراميدز.
وضم الأهلي طاهر محمد طاهر من المقاولون وسوف ينخرط مع الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.
محمد عصام لاعب المقاولون: طاهر محمد طاهر إمكانياته أفضل من رمضان صبحي وهينسي جماهير الأهلي "رمضان"#ONTime_Sports#جمهور_التالتة pic.twitter.com/FRs7Iw2Xsr— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 28, 2020