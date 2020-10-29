لاعب المقاولون: طاهر محمد إمكانياته أكبر من رمضان.. سيجعل جمهور الأهلي ينسى ما حدث

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 00:42

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي

أشاد محمد عصام لاعب المقاولون العرب بإمكانيات زميله في الفريق والمنتقل لصفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل طاهر محمد طاهر.

وتحدث محمد عصام لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "لا أعرف رمضان بشكل شخصي، لكن لو قارنت بينه وبين طاهر فإمكانيا طاهر أعلى من رمضان".

وتابع "أتدرب مع طاهر وأعرف إمكانياته واتزانه جيدا".

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وأتم "طاهر سيجعل جمهور الأهلي قصة ما حدث مع رمضان صبحي".

ورحل رمضان صبحي عن الأهلي بعد نهاية إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي وانتقل إلى صفوف بيراميدز.

وضم الأهلي طاهر محمد طاهر من المقاولون وسوف ينخرط مع الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

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