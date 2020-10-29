ليلة ساحرة في مسرح الأحلام.. يونايتد يدك لايبزيج بخماسية

في اللقاء الأوروبي الأول في مسرح الأحلام أكرم مانشستر يونايتد ضيافة منافسه لايبزيج الألماني ودك مرماه بخمسة أهداف دون رد.

واستضاف يونايتد منافسه لايبزيج في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

افتتح ماسون جرينوود أهداف اللقاء في الدقيقة 21.

وأضاف ماركوس راشفورد هدفين متتاليين في الدقيقتين 74 و78.

وسجل أنتوني مارسيال الهدف الرابع ليونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع الهدف الخامس ليونايتد.

بتلك النتيجة تصدر يونايتد المجموعة الثامنة بست نقاط يليه باريس سان جيرمان بثلاث نقاط بالتساوي مع لايبزيج.

وأخيرا إسطنبول باشاك شهير بدون أي نقطة.

بدأ اللقاء بضغط من قبل يونايتد وكان له ما أراد في الدقيقة 21 بهدف أول إثر تسديدة زاحفة من جرينوود.

وأكدت تقنية الفيديو الهدف ليتم احتسابه.

سيطر يونايتد على اللقاء أكثر ولكنه لم يستطع اختراق دفاع لايبزيج الذي لم يشكل خطورة هجومية على مرمى ديفيد دي خيا.

غابت الخطورة بعد ذلك وفي الشوط الثاني شارك ماركوس راشفورد بدلا من ماسون جرينوود وبرونو فيرنانديز بدلا من دوني فان دي بيك.

وفي الدقيقة 74 سجل راشفورد الهدف الثاني ليونايتد بعد تمريرة بينية رائعة من برونو فيرنانديز جعلت الأول منفردا من منتصف الملعب.

وتم العودة لتقنية الفيديو مثل الهدف الأول لتؤكد عدم وجود تسلل.

وبعد أربع دقائق أضاف راشفورد هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه إثر تسديدة زاحفة.

وفي الدقيقة 85 حصل يونايتد على ركلة جزاء إثر عرقلة مارسيال وحولها اللاعب الفرنسي بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الرابع للشياطين الحُمر.

وسجل إدينسون كافاني هدفا تم إلغائه بداعي التسلل.

ومع قدوم الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع أتم راشفورد الهاتريك وسجل الهدف الخامس ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

إشبيلية X رين

وفي ملعب رامون سناشيز بيزخوان فاز إشبيلية على رين الفرنسي بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد لوك دي يونج في الدقيقة 56.

بتلك النتيجة يحتل إشبيلية المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط بالتساوي مع المتصدر تشيلسي.

فيما يأتي رين ثالثا بنقطة وحيدة بالتساوي مع كراسنودار.