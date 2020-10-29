ليلة الأبطال - دورتموند يحقق فوزا متأخرا أمام زينيت.. وتعادل ثمين لـ لاتسيو رغم الغيابات

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

جادون سانشو - دوري أبطال أوروبا - بوراسيا دورتموند

عاد لاتسيو رغم الغيابات بتعادل ثمين 1-1 من ملعب كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة السادسة أيضا شهدت فوز بوروسيا دورتموند على حساب زينيت سان بطرسبرج الروسي 2-0.

لاتسيو ظل متصدرا برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن مستضيفه البلجيكي، بينما أصبح دورتموند ثالثا برصيد 3 نقاط، وتذيل الفريق الروسي الترتيب دون نقاط.

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كلوب بروج × لاتسيو

دخل لاتسيو المباراة بـ 13 لاعبا أساسيا فقط بينما ظهر 6 لاعبين من فريق الشباب على مقاعد البدلاء بعدما غاب أغلب قوام الفريق الأساسي بسبب وجود شكوك حول إصابتهم بـ فيروس كورونا.

الأرجنتيني خواكين كوريا بتسديدة قوية على يسار الحارس من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 14 تقدم للنسور.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء أسكنها فانيكن على يسار بيبي رينا حارس لاتسيو.

محاولات أصحاب الأرض باءت بالفشل في ظل صمود دفاع لاتسيو.

بوروسيا دورتموند × زينيت

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، تأخر انتصار بوروسيا دورتموند إلى آخر 12 دقيقة من عمر اللقاء أمام زينيت سان بطرسبرج الروسي.

جادون سانشو سجل هدف الأصفر والأسود في الدقيقة 78 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع صنع الإنجليزي الشاب جود بيلينجام برأسية هدف دورتموند الثاني للنرويجي إرلينج هالاند الذي انفرد وسجل بسهولة في المرمى.

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