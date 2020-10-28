رحل بارتوميو وفاز ميسي ورفاقه.. برشلونة يهزم يوفنتوس في ليلة ألـ"فار"و المتسلل

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

عثمان ديميبلي - برشلونة - يوفنتوس - دوري أبطال أوروبا

خطف برشلونة نقاط مواجهته أمام يوفنتوس بأداء رائع في أولى مباريات الفريق الكتالوني بعد رحيل جوسيب بارتوميو رئيس النادي.

ونجح برشلونة في الفوز خارج ملعبه بهدف دون رد ليحقق انتصاره الثاني على التوالي ويتصدر المجموعة منفردا، بعد ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

سجل عثمان ديمبيلي الهدف الأول في الدقيقة 14، بينما قتل ميسي اللقاء بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 91.

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وبدأ برشلونة بشكل هجومي منذ البداية وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية لكن العارضة حرمت أنطوان جريزمان من الهدف المبكر.

وفي الدقيقة 14 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع يوفنتوس وسكنت الشباك لتخدع تشيزني حارس مرمى البيانكونيري.

وبعد دقيقتين من الهدف نجح موراتا في تسجيل هدف التعادل قبل أن يتم اللجوء لتقنية الفيديو ويتم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

سيطر برشلونة على مجريات اللقاء ولكن أهدر لاعبوه العديد من الفرص.

وفي الدقيقة 29 سجل موراتا مجددا لكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وبين شوطي اللقاء أجرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة تبديل اضطراري بخروج رونالدو أراخو مدافع الفريق ونزول سرجيو بوسكيتس بدلا منه.

وعكس سير اللعب، سجل ألفارو موراتا للمرة الثالثة وبعد احتساب الهدف، أٌقرت تقنية الفيديو بعدم صحة الهدف بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 75 كاد جريزمان أن يقتل المباراة بهدف ثاني لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وتعرض ديميرال للطرد في الدقيقة 85 بعد الحصول على ركلة البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الدقيقة 90 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة، نجح ميسي في تسجيلها ليقتل المباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط بعد مرور جولتين، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند نقاط في المركز الثاني.

وفي ثاني مباريات المجموعة تعادل فرينكفاروزي أمام دينامو كييف بهدفين لكل فريق.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم دينامو كييف بهدفين دون مقابل قبل أن يعود فرينكفاروزي في الشوط الثاني بهدفين.

ويتقاسم الفريقين المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة والأفضلية لدينامو كييف بفارق الأهداف.

ويستضيف برشلونة فريق دينامو كييف مساء الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة، بينما يحل يوفنتوس ضيفا على فرينكفاروزي.

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