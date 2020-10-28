كارتيرون لـ في الجول: أصبت بكورونا وحالتي جيدة

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي إصابته بفيروس كورونا.

وقال كارتيرون في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "عينتي جاءت إيجابية".

وأتم المدرب السابق للزمالك حديثه "لكنني بحالة جيدة".

وبذلك لن يتواجد المدرب الفرنسي في لقاء التعاون المقبل أمام القادسية في ثالث جولات الدوري السعودي.

وكانت صحيفة "الجزيرة" السعودية ذكرت في وقت سابق أن رباعي التعاون كاسيو وإياجو وإبراهيم الزبيدي وسيدرك أميسي أصيبوا بالفيروس كذلك.

وتولى كارتيرون قيادة التعاون قبل شهر بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.

وجمع التعاون أربع نقاط في أول مباراتين له بالدوري السعودي خلال الموسم الجاري