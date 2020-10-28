انتهت ليلة الأبطال – يوفنتوس (0) - (2) برشلونة.. يونايتد (5) - (0) لايبزيج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس (0) X برشلونة (2)لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار برشلونة بهدفين دون رد.

ق90: جووول ليو ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء.

ق85: طرد لديميرال من يوفنتوس بعد حصوله على إنذارين.

ق75 جريزمان يسدد لكن بجوار القائم الأيسر ليوفنتوس

ق55 تقنية الفيديو تلغي هدف موراتا للمرة الثالثة بسبب التسلل

ق46 نزول سرجيو بوسكيتس بعد إصابة رونالد أراخو المصاب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29 إلغاء هدف جديد لموراتا بسبب التسلل

ق16 إلغاء هدف التعادل لموراتا بسبب التسلل

ق14 جوووول تسديدة عثمان ديمبيلي تفتح التسجيل لبرشلونة

ق2 العارضة تنقذ تسديدة جريزمان

انطلاق المباراة.

فرينكفاروزي (2) X دينامو كييف (2)

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق90: فرانك بولي يدرك التعادل للفريق المجري.

ق86: طرد لسيرهي سيدورشوك من دينامو كييف بعد حصوله على إنذارين.

ق59 نجوين وهدف تقليص الفارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 دي بينا يضيف الثاني لدينامو كييف

ق27 التقدم لدينامو كييف من ركلة جزاء

انطلاق المباراة.

إشبيلية (1) X رين (0)

نهاية المباراة بانتصار إشبيلية بهدف دون رد.

ق56 دي يونج يتقدم لإشبيلية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة.

بروسيا دورتموند (2) X زينيت (0)

نهاية المباراة بانتصار دورتموند بهدفين دون رد.

ق90: هالاند يسجل الهدف الثاني لدورتموند.

ق78: جووول سانشو يسجل هدف التقدم لدورتموند من ركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة.

كلوب بروج (1) X لاتسيو (1)

نهاية الشوط الثاني بالتعادل بهدف لمثله.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 كلوب بروج يتعادل من ركلة جزاء

ق14 لاتسيو يتقدم بالأول عن طريق خواكين كوريا

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد (5) X لايبزيج (0)

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار يونايتد بخماسية دون رد.

ق90: الهدف الخااامس ليونايتد والهاتريك لراشفورد.

ق88: هدف ملغي ليونايتد سجله كافاني بداعي التسلل.

ق87: هدف رابع ليونايتد من مارسيال من ركلة جزاء.

ق86: ركلة جزاء ليونايتد بعد عرقلة مارسيال.

ق78 راشفورد يحسم الفوز بهدف ثالث

ق76 ماركوس راشفورد يعزز التقدم بهدف ثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21 جووول جرينوود يتقدم لمانشستر يونايتد

انطلاق المباراة.