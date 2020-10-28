انتهت ليلة الأبطال – يوفنتوس (0) - (2) برشلونة.. يونايتد (5) - (0) لايبزيج

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 22:01

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس (0) X برشلونة (2)لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار برشلونة بهدفين دون رد.

ق90: جووول ليو ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء.

ق85: طرد لديميرال من يوفنتوس بعد حصوله على إنذارين.

ق75 جريزمان يسدد لكن بجوار القائم الأيسر ليوفنتوس

ق55 تقنية الفيديو تلغي هدف موراتا للمرة الثالثة بسبب التسلل

ق46 نزول سرجيو بوسكيتس بعد إصابة رونالد أراخو المصاب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29 إلغاء هدف جديد لموراتا بسبب التسلل

ق16 إلغاء هدف التعادل لموراتا بسبب التسلل

ق14 جوووول تسديدة عثمان ديمبيلي تفتح التسجيل لبرشلونة

ق2 العارضة تنقذ تسديدة جريزمان

انطلاق المباراة.

فرينكفاروزي (2) X دينامو كييف (2)

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق90: فرانك بولي يدرك التعادل للفريق المجري.

ق86: طرد لسيرهي سيدورشوك من دينامو كييف بعد حصوله على إنذارين.

ق59 نجوين وهدف تقليص الفارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 دي بينا يضيف الثاني لدينامو كييف

ق27 التقدم لدينامو كييف من ركلة جزاء

انطلاق المباراة.

إشبيلية (1) X رين (0)

نهاية المباراة بانتصار إشبيلية بهدف دون رد.

ق56 دي يونج يتقدم لإشبيلية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة.

بروسيا دورتموند (2) X زينيت (0)

نهاية المباراة بانتصار دورتموند بهدفين دون رد.

ق90: هالاند يسجل الهدف الثاني لدورتموند.

ق78: جووول سانشو يسجل هدف التقدم لدورتموند من ركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة.

كلوب بروج (1) X لاتسيو (1)

نهاية الشوط الثاني بالتعادل بهدف لمثله.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 كلوب بروج يتعادل من ركلة جزاء

ق14 لاتسيو يتقدم بالأول عن طريق خواكين كوريا

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد (5) X لايبزيج (0)

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار يونايتد بخماسية دون رد.

ق90: الهدف الخااامس ليونايتد والهاتريك لراشفورد.

ق88: هدف ملغي ليونايتد سجله كافاني بداعي التسلل.

ق87: هدف رابع ليونايتد من مارسيال من ركلة جزاء.

ق86: ركلة جزاء ليونايتد بعد عرقلة مارسيال.

ق78 راشفورد يحسم الفوز بهدف ثالث

ق76 ماركوس راشفورد يعزز التقدم بهدف ثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21 جووول جرينوود يتقدم لمانشستر يونايتد

انطلاق المباراة.

برشلونة يوفنتوس مانشستر يونايتد ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليلة الأبطال - دورتموند يحقق فوزا متأخرا أمام زينيت.. وتعادل ثمين لـ لاتسيو رغم الغيابات 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رحل بارتوميو وفاز ميسي ورفاقه.. برشلونة يهزم يوفنتوس في ليلة ألـ"فار"و المتسلل 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نائب اللجنة الخماسية: لم نطلب من الاتحاد الإفريقي تأجيل نهائي دوري الأبطال 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كارتيرون لـ في الجول: أصبت بكورونا وحالتي جيدة 56 دقيقة | السعودية
توخيل: كان ضروريا أن يخرج نيمار.. لم يشعر بألم حقيقي ولكن ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - الأرض لا تقف مع أصحابها.. تشيلسي وسان جيرمان يعودان بانتصارات كبيرة من روسيا وتركيا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت ليلة الأبطال – يوفنتوس (0) - (2) برشلونة.. يونايتد (5) - (0) لايبزيج 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - جريزمان وديمبيلي وميسي في هجوم برشلونة وديبالا يقود يوفنتوس 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 ليفربول يوضح لـ في الجول موقف صلاح بعد خروجه مصابا ضد ميتلاند
قد ينال إعجابك