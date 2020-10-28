تشكيل ليلة الأبطال - جريزمان وديمبيلي وميسي في هجوم برشلونة وديبالا يقود يوفنتوس

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 20:57

كتب : FilGoal

ميسي - جريزمان - برشلونة

يبدأ برشلونة مواجهة يوفنتوس بالثلاثي الهجومي ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان.

ويحل برشلونة ضيفا على يوفنتوس ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

أخبار متعلقة
سكاي إيطاليا: بيرلو يفكر في إشراك بونوتشي ضد برشلونة رغم عدم جاهزيته رونالدو خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة برشلونة بارتوميو يستقيل من رئاسة برشلونة.. ويؤكد: أحذر مما سيحدث لو لم يُستكمل ما بدأناه حكاية فايزة حيدر.. مدربة في الدرجة الرابعة ورفض تجربة برشلونة

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجي روبيرتو - رونالد أرواخو - كليمينيه - لينجليه - خوردي ألبا

الوسط: ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - بيدري - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

الهجوم: أنطوان جريزمان

بينما تشكيل يوفنتوس كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

الدفاع: خوان كوادرادو – مريح ديميرال – ليوناردو بونوتشي – دانييلو

الوسط: ديان كولوسيفسكي – رودريجيو بنتانكور – أدريان رابيو – فيدريكو كييزا

الهجوم: باولو ديبالا – ألفارو موراتا

ليلة الأبطال ميسي برشلونة يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليلة الأبطال - دورتموند يحقق فوزا متأخرا أمام زينيت.. وتعادل ثمين لـ لاتسيو رغم الغيابات 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رحل بارتوميو وفاز ميسي ورفاقه.. برشلونة يهزم يوفنتوس في ليلة ألـ"فار"و المتسلل 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نائب اللجنة الخماسية: لم نطلب من الاتحاد الإفريقي تأجيل نهائي دوري الأبطال 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كارتيرون لـ في الجول: أصبت بكورونا وحالتي جيدة 56 دقيقة | السعودية
توخيل: كان ضروريا أن يخرج نيمار.. لم يشعر بألم حقيقي ولكن ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - الأرض لا تقف مع أصحابها.. تشيلسي وسان جيرمان يعودان بانتصارات كبيرة من روسيا وتركيا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت ليلة الأبطال – يوفنتوس (0) - (2) برشلونة.. يونايتد (5) - (0) لايبزيج 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - جريزمان وديمبيلي وميسي في هجوم برشلونة وديبالا يقود يوفنتوس 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 ليفربول يوضح لـ في الجول موقف صلاح بعد خروجه مصابا ضد ميتلاند
قد ينال إعجابك