خبر في الجول – تشاتشيتش لن يقود بيراميدز ضد المقاولون.. وقرار اختياري للاعبين

أبلغ نادي بيراميدز المدير الفني أنتي تشاتشيتش بعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وتم الاتفاق بين الطرفين على عدم قيادته للفريق في لقاء المقاولون العرب الأخير في الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المدرب الكرواتي ذهب لمران الفريق اليوم الأربعاء وألقى التحية على اللاعبين وتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.

ويعمل المدرب الكرواتي الآن على حجز تذاكر السفر لبلاده بعد نهاية مهمته مع بيراميدز.

المدرب صاحب الـ67 عاما قاد بيراميدز في 33 مباراة فاز في 21 وخسر 9 مرات وتعادل في ثلاث لقاءات.

وقاد محمود فتح الله المدرب العام وعمرو مختار المدرب المساعد مران الفريق اليوم.

وخيرت الإدارة اللاعبين بحرية المشاركة أمام المقاولون من عدمها، من سيغيب عن اللقاء سيبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد مبكرا بعد أسبوع من الآن.

أما من سيشارك سيحصل على فترة راحة تصل لأسبوع في اليوم التالي للمباراة.

يأتي ذلك في ظل أن لقاء المقاولون تحصيل حاصل ولن يغير أي شيء في مركز بيراميدز في جدول ترتيب الدوري إذ أنه ظفر بالمركز الثالث وضمن التأهل للكونفدرالية الموسم المقبل رسميا.

وقرر النادي تصعيد بعضا من ناشئيه للمران للمشاركة في المباراة المقبلة التي ستقام في الـ31 من شهر أكتوبر الجاري.

وسيقود محمود فتح الله المباراة المقبلة رفقة عمرو مختار مع تواجد للمدير الرياضي هاني سعيد ومدرب حراس الناشئين بدلا من دراجو مدرب الحراس الكرواتي.

ويواصل بيراميدز البحث عن مدرب جديد خلال الفترة المقبلة ليقود فترة الإعداد للتحضير للموسم الجديد.