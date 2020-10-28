بيان - بيراميدز: تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي

أصدر نادي بيراميدز بيانا يوضح فيه نهاية علاقة تركي آل الشيخ بالنادي منذ نهاية الموسم الماضي.

وجاء بيان النادي:

نادي بيراميدز أولا وأخيرا هو نادي مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية وأن يكون له تأثيرا إيجابيا في مجال الاستثمار الرياضي داخل مصرنا الحبيبة، والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم معالي سالم الشامسي.

وتؤكد إدارة نادي بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي ومع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة معالي سالم الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات.

وكان سالم الشامسي قد اشترى النادي من تركي آل الشيخ في يونيو 2019.

وضمن بيراميدز في ثاني مواسمه التأهل إلى الكونفدرالية الإفريقية 2021 بعد احتلال المركز الثالث للموسم الثاني تواليا.

وخسر الفريق نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2020 في أول ظهور قاري له أمام نهضة بركان المغربي.