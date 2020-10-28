مؤتمر بيولي: لدي ثقة كاملة في تاتاروشانو.. ونفكر في سوق الانتقالات ولكن

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 20:11

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي مدرب ميلان

اعترف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي استخدامه لنظام المداورة في مباراة سبارتا براج التشيكي في الدوري الأوروبي.

كما تحدث عن أداء حارسه الروماني تشيباريان تاتاروشانو والذي يلعب بدلا من جانلويجي دوناروما المصاب بـ فيروس كورونا.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "سيكون هناك بعض التغييرات، وسأعمل على إيجاد التشكيل الأفضل لبدء المباراة".

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وأضاف عن إمكانية مشاركة زلاتان في المباراة: "سأقوم بتقييم الأمور، بعد المباراة سنواجه أودينيزي، إذا سألت إبراهيموفيتش فهو دائما سيريد المشاركة مثل كل اللاعبين، من المهم أن يكون لدي اللاعبين الجاهزين فنيا وذهنيا".

وأكمل "ديوجو دالوت خاض فقط حصتين تدريبيتين، ويستطيع اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر".

وتطرق بيولي للحديث عن أخطاء حارسه الروماني في مباراة روما الأخيرة: "تحدثت معه، مثلما أفعل مع كل الفريق، وحللنا المباراة ولدي الثقة الكاملة فيه مثل زملائه، على اللاعبين مساعدة بعضهم البعض، وعلينا المواصلة".

وعن عمل ميلان في سوق الانتقالات الشتوية "نفكر في يناير بالفعل، لكن لا أريد لأن لدينا الكثير من المباريات لنخوضها، لدينا أفكار واضحة وإذا سنحت لنا الفرصة سندعم الفريق لنطوره".

وأتم عن اختيار فرانكو باريزي قائد ميلان الأسبق نائب الرئيس فخريا: "سعيد لهذا القرار، هو أسطورة ميلان وسوف ينقل القيم الصحيحة، أنتظره في ميلانيلو للحديث معي واللاعبين، من المهم تواجد أشخاص مثله يعرفون قيمة النادي".

ميلان تفوق في الجولة الأولى خارج قواعده على سيلتك الأسكتلندي بنتيجة 3-1، فيما سقط سبارتا براج في فخ الخسارة 4-1 أمام ليل الفرنسي.

ويأمل ميلان في تمديد سلسلة اللاخسارة، إذ لم يذق الروسونيري طعم الخسارة منذ استنئاف النشاط الرياضي في يوليو الماضي.

ستيفانو بيولي ميلان الدوري الأوروبي سبارتا براج
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