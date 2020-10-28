قانونية وزارة الرياضة: الطعن على الحكم الصادر بشأن لائحة الزمالك يوقف التنفيذ فورا

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 19:56

كتب : عاطف شادي

مرتضى منصور وأشرف صبحي

كشفت الإدارة القانونية بوزارة الرياضة أن الطعن على الحكم الصادر من مركز التسوية بشأن لائحة نادي الزمالك يوقف التنفيذ فورا.

وشددت الإدارة القانونية بالوزارة أن كيان الزمالك بكافة مفرداته بمنأى عن أية مشكلات.

وصرحت الإدارة القانونية بوزارة الرياضة بالآتي:

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"الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والقاضي بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاذ طرق الطعن والمقررة قانونا".

"ومن ثم فلا وجوب لتنفيذه لحين فوات المده القانونية للطعن عليه او استنفاذ طرق الطعن، ويحق لنادى الزمالك خلال المدة القانونية الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر اليوم الأربعاء بشأن لائحة النظام الأساسي للنادي وذلك وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري".

" الأمر الذى تفسره الإدارة القانونية بالوزارة بأنه بمجرد اتخاذ نادى الزمالك إجراءاته القانونية للطعن على الحكم سوف يتم وقف التنفيذ بشكل فوري، طبقاً للائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري".

"وتحرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل حالياً مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالحكم الصادر بشأن نادى الزمالك حفاظاً على كيان النادي وكافة مفرداته وفرقه ولاعبيه أخذاً بعين الاعتبار فريق كرة القدم والذى تحرص الوزارة على تماسكه وإبعاده عن أية مشكلات أو مؤثرات خارجية في ظل خوضه لمنافسات البطولة الأفريقية ".

الزمالك لائحة الزمالك لجنة التحكيم والتسوية
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