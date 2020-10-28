لاتسيو: تركنا لاعبينا على الرغم من وجود بعض الشكوك حول نتائج المسحات

يعتقد فابيو روديا طبيب نادي لاتسيو الإيطالي بوجود شكوك حول مسحات الفريق التي خضع لها من قبل الاتحاد الأوروبي قبل لقاء كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسافر نادي لاتسيو بـ 12 لاعبا من الفريق الأول وانضم لهم صباح اليوم الأربعاء، أندرياس بيريرا بعد التأكد من سلبية مسحته.

وفيما جاءت قائمة المسافرين أمس: بيبي رينا – فرانشيسكو أتشيربي – محمد فارس – ويسلي هويدت – باتريك – ميلينكوفيتش سافيتش – ماورسيتش – فيدات موريتشي – خواكين كوريا – فيليبي كايسيدو – ماركو بارولو – أكبا أكبرو.

روديا قال لراديو "لاتسيو ستايل": "وفقا لبروتوكول الاتحاد الأوروبي، فإن الفريق لديه مسحات مضادة لـ فيروس كورونا قبل يومين من المباراة".

وأضاف "في اختبارات يوم الإثنين، ظهرت بعض الحالات. من أجل الحماية، عزل النادي على الفور الحالات المشكوك فيها في منازلهم".

وأكمل "خلال الأيام القليلة المقبلة، سنجري المزيد من الاختبارات لتقييم الموقف وتوضيحه. كان على النادي اتباع بروتوكول الاتحاد الأوروبي وترك هؤلاء اللاعبين في منازلهم، على الرغم من وجود بعض الشكوك حول النتائج".

وأتم "الآخرون بخير، نشعر بالتفاؤل، ومستعدون لهذه المباراة".

وكان إنتر قد واجه نفس الموقف عندما أعلن إصابة أشرف حكيمي قبل لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ وعقب يومين تم إعلان تعافيه.

وجاءت نتيجة الظهير المغربي "إيجابية كاذبة"، ويخشي نادي لاتسيو من أن يكون نفس الأمر تكرر معهم.

وتُجرى مسحات الاتحاد الأوروبي في مختبرات مختلفة عن مختبرات الدوري الإيطالي، ويبدو إنها أكثر حساسية أو عرضة للأخطاء وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

وكان لاتسيو قد تفوق على ملعب الأولمبيكو بنتيجة 3-1 على بوروسيا دورتموند، بينما عاد كلوب بروج بفوز ثمين من الأراضي الروسية 2-1 على حساب زينيت سان بطرسبرج.