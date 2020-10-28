انتهت ليلة الأبطال - باشاك شهير (0) (2) سان جيرمان.. كراسنودار (0) (4) تشيلسي.. انتصارات خارج القواعد

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

تشيلسي - كراسنودار - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي باشاك شهير التركي وباريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفي التوقيت ذاته تقام مباراة كراسنودار الروسي وتشيلسي الإنجليزي لحساب المجموعة الخامسة.

باشاك شهير × باريس سان جيرمان

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نهاية المباراة

ق 79: عرضية من سارابيا إلى مبابي الذي يمهد الكرة إلى مويس كين ويسجل الثاني للضيوف.

ق 72: كيليان مبابي يهدر فرصة الهدف الثاني لباريس سان جيرمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة.

ق 71: ضغط من لاعبي باشاك شهير ينتهي بتسديدة قوية يتصدى لها الحارس كيلور نافاس.

ق 64: جووول أول لـ باريس ركنية نفذها كيليان مبابي أسكنها مويس كين برأسية في الشباك.

ق 46: عرضية من كيليان مبابي إلى سارابيا الذي واجه المرمى مباشرة لكنه سدد أعلى من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 26: خروج نيمار بسبب الإصابة ونزول الإسباني بابلو سارابيا بدلا منه

بداية اللقاء

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كراسنودار × تشيلسي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــا.

نهاية المباراة

ق 90: جووول رابع لتشيلسي عن طريق كريستيان بوليسيتش.

ق 80: جووول عرضية من تيمو فيرنر إلى زياش الذي يستلم الكرة ويسدد بيسراه على يمين الحارس معلنا عن الهدف الثالث.

ق 76: تيمو فيرنر يسجل هدف تشيلسي الثاني من علامة الجزاء.

ق 56: رأسية من كازينسكي لاعب الفريق الروسي ترتطم بقائم البلوز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: كالوم هودسون أودوي يسجل الأول لتشيلسي بتسديدة ضعيفة يتصدى لها الحارس برعونة وتسكن الشباك.

ق 14: جورجينيو يهدر ركلة جزاء بتسديدها في القائم الأيسر.

بداية اللقاء

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان تشيلسي
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