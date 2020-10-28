أسوان يكشف لـ في الجول 3 أشياء طلبها من اتحاد الكرة للموسم الجديد

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 19:05

كتب : رضا السنباطي

فريق أسوان - محمد عبد المجيد

كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان عن ثلاثة أشياء طلبها من اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري.

وقال مصطفى أمين لـFilGoal.com: "طلبنا تجهيز استاد أسوان للحصول على رخصة تقنية الفيديو لعدم جاهزيته حاليا لاستخدامها".

وأضاف "أما الطلب الثاني فكان إقامة المباريات كل ستة أيام نظرا لعدم انتظام الطيران الداخلي بين أسوان والقاهرة".

أخبار متعلقة
ميرور: رجل أعمال مصري يستعد لشراء نادي بيرنلي فيديو في الجول – أنا دروجبا (6).. عن وداع مورينيو وكابوس في موسكو أحمد أحمد يعلن ترشحه لفترة رئاسة ثانية لـ كاف

وأردف "إقامة المباريات نهارا وعدم تحملنا تكلفة اللعب ليلا لأن التكلفة في المساء تساوي 80 ألف جنيه".

وأتم المشرف العام على الكرة في أسوان حديثه "اتحاد الكرة وعدنا بدراسة تلك المطالب والرد علينا".

أسوان في الدوري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – تشاتشيتش لن يقود بيراميدز ضد المقاولون.. وقرار اختياري للاعبين دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: أحمد أحمد قد يتم إيقافه من فيفا بعد "خرقه للقواعد الأخلاقية" 23 دقيقة | إفريقيا
بيان - بيراميدز: تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي 26 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بيولي: لدي ثقة كاملة في تاتاروشانو.. ونفكر في سوق الانتقالات ولكن 40 دقيقة | أوروبا
قانونية وزارة الرياضة: الطعن على الحكم الصادر بشأن لائحة الزمالك يوقف التنفيذ فورا 56 دقيقة | الدوري المصري
لاتسيو: تركنا لاعبينا على الرغم من وجود بعض الشكوك حول نتائج المسحات ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
استراحة ليلة الأبطال - باشاك شهير (0) (0) سان جيرمان.. كراسنودار (0) (1) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك