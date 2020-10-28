أسوان يكشف لـ في الجول 3 أشياء طلبها من اتحاد الكرة للموسم الجديد

كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان عن ثلاثة أشياء طلبها من اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري.

وقال مصطفى أمين لـFilGoal.com: "طلبنا تجهيز استاد أسوان للحصول على رخصة تقنية الفيديو لعدم جاهزيته حاليا لاستخدامها".

وأضاف "أما الطلب الثاني فكان إقامة المباريات كل ستة أيام نظرا لعدم انتظام الطيران الداخلي بين أسوان والقاهرة".

وأردف "إقامة المباريات نهارا وعدم تحملنا تكلفة اللعب ليلا لأن التكلفة في المساء تساوي 80 ألف جنيه".

وأتم المشرف العام على الكرة في أسوان حديثه "اتحاد الكرة وعدنا بدراسة تلك المطالب والرد علينا".