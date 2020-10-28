تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 17:34

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

حازم إمام - الزمالك

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع حازم إمام ظهير أيمن الفريق لمدة موسمين.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

ويمتد تعاقد حازم إمام مع الزمالك حتى عام 2022، إذ كان ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وعقد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة جلسة مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديدة.

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وأعرب حازم إمام عن سعادته بالتجديد للنادي الذي تربى فيه ووعد ببذل قصارى جهده ليكون عند ظن الجميع وتوجه بالشكر إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

ويحق للزمالك إشراك حازم إمام في مواجهة الرجاء المقبلة بعد تجديد تعاقده.

وكان عقد اللاعب قد انتهى بنهاية الموسم الجاري بعد مواجهة الزمالك والإسماعيلي في ختام مباريات الفريق في الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

الزمالك حازم إمام
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