اتحاد الكرة يمدد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر.. وفي الجول يوضح تأثير القرار

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 16:46

كتب : عاطف شادي

عمرو الجنايني - اتحاد الكرة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر، عوضا عن 4 نوفمبر.

وقال اتحاد الكرة إن ذلك كانت رغبة "جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد ومندوبي أندية الدوري الممتاز الذي عقد اليوم الأربعاء".

وعقدت إدارة المسابقات بالاتحاد اجتماعا اليوم مع مدربي فرق أندية الدوري الممتاز في حضور عمرو الجنايني رئيس الاتحاد ومحمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، ووليد العطار المدير التنفيذي، وذلك للنقاش حول مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

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تأثيرات قرار مد القيد

مصدر داخل اتحاد الكرة قال لـ FilGoal.com أن المد سيساعد الأهلي والزمالك خاصة، حيث لن يضطرا لقيد لاعبين قد يرحلوا الموسم المقبل في القائمة الأولى يوم 4 نوفمبر، ليكونوا متاحين في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر.

وأوضح المصدر: "لائحة القيد الجديدة بها مساحة لإجراء 5 عمليات استبدال فقط، بالتالي لن يستهلك الأهلي أو الزمالك مثلا أي من خانات الاستبدال لقيد لاعب جديد بدلا من اللاعب الراحل عن الفريق، والذي تم قيده ليشارك في النهائي فقط".

اتحاد الكرة القيد
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