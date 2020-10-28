رونالدو خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة برشلونة

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 16:43

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، قائمته التي تستعد لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وشهدت غياب كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

عينة رونالدو الثالثة جاءت إيجابية ما يعني استمرار غيابه عن الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشهدت القائمة تواجد ليوناردو بونوتشي على الرغم من إصابته في مباراة هيلاس فيرونا الماضية في الدوري وخروجه في الدقيقة 75، في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1.

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ويستعد يوفنتوس لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: فوجيتش تشيزني – جيانلويجي بوفون – كارلو بنسوليو

الدفاع: دانيلو – كوادرادو – بونوتشي – مريح ديميرال – كوني دي فينتر – جيانلوكا فرابوتا – أليساندرو بيو ريكيو

الوسط: أرثر – آرون رامسي – ويستون مكيني – فيديريكو كييزا – أدريان رابيو – رودريجو بينتانكور – فيديريكو بيرنارديسكي – مانولو بورتانوفا – ديان كولوسيفسكي

الهجوم: ألفارو موراتا – باولو ديبالا

ليلة الأبطال
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