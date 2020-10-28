مدافع ليفربول: مواجهة ميتلاند لم تكن أفضل مبارياتنا لكننا أنجزنا المهمة

لم يخجل ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول من الاعترف بأن فريقه لم يقدم أفضل مبارياته أمام ميتلاند رغم الحصول على الـ3 نقاط.

انتصر ليفربول على ضيفه الدنماركي بثنائية ديوجو جوتا ومحمد صلاح في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال ترينت في تصريحات لموقع ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة، إنه دوري أبطال أوروبا، لذلك لا تتوقع أبدًا مباراة سهلة".

وأضاف "حافظنا على شباكنا نظيفة، ونحن سعداء بذلك، لعبنا بشكل جيد، لم تكن أفضل مباراة لنا ولكننا أنجزنا المهمة".

وتابع "3 نقاط مهمة في مجموعة صعبة، وضعنا أنفسنا في مركز الصدارة، ونأمل أن نكون قد وضعنا الأساس وأن نواصل التقدم والعمل الجاد".

وتحدث اللاعب الشاب عن غياب الجماهير "من الواضح أننا نفتقد المشجعين كثيرًا. إنه شيء كان علينا أن نحاول التكيف معه ولكن لن نشعر بأنه طبيعي أبدًا، خاصة في مباريات دوري أبطال أوروبا، هناك دائمًا شيء مميز في الأجواء".

وأتم ترينت "نأمل أن يكونوا سعداء بالمشاهدة من المنزل ومن أي مكان. نحن سعداء بالنتيجة ونتمنى أن نتقدم أكثر في البطولة ونأمل أن نراهم قريبًا".