تأجيل بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب لمدة شهر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه خطابا يفيد بتأجيل بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب لمدة شهر.

وقال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طالبت بتأجيل التصفيات حتى شهر ديسمبر المقبل".

وواصل المشرف العام على منتخب الشباب: "هناك مهلة مُنحت للاتحاد التونسي لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على استضافة البطولة".

بطولة شمال إفريقيا كان من المقرر لها أن تنطلق في التاسع من شهر نوفمبر المقبل حتى الـ24 من نفس الشهر.

وكان منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين قد خاض مواجهات ودية مطلع شهر أكتوبر استعدادا لخوض بطولة شمال إفريقيا.

كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما كان من المفترض أن تقام في الفترة من فبراير إلى مارس المقبلين في موريتانيا.