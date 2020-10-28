تأجيل بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب لمدة شهر

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 16:30

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه خطابا يفيد بتأجيل بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب لمدة شهر.

وقال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طالبت بتأجيل التصفيات حتى شهر ديسمبر المقبل".

وواصل المشرف العام على منتخب الشباب: "هناك مهلة مُنحت للاتحاد التونسي لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على استضافة البطولة".

أخبار متعلقة
ربيع ياسين: يشيد بثنائي منتخب الشباب عربي بدر وإبراهيم عادل منتخب الشباب يفوز على الأميرية وديا.. ويواجه دجلة ثلاثي الزمالك يخوض مباراة ودية مع منتخب الشباب

بطولة شمال إفريقيا كان من المقرر لها أن تنطلق في التاسع من شهر نوفمبر المقبل حتى الـ24 من نفس الشهر.

وكان منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين قد خاض مواجهات ودية مطلع شهر أكتوبر استعدادا لخوض بطولة شمال إفريقيا.

كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما كان من المفترض أن تقام في الفترة من فبراير إلى مارس المقبلين في موريتانيا.

منتخب الشباب
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك – انتظام محمود علاء وأوباما وعبد الله جمعة.. ومحاضرة فنية من باتشيكو 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فيديو في الجول – أنا دروجبا (6).. عن وداع مورينيو وكابوس في موسكو 34 دقيقة | حكايات في الجول
أحمد أحمد يعلن ترشحه لفترة رئاسة ثانية لـ كاف ساعة | إفريقيا
تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - 48 ساعة تحسم انتظام معلول في التدريبات الجماعية.. واستمرار تأهيل مروان ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا طعنا ضد حكم إلغاء اللائحة.. والأحداث التي تتم حاليا مريبة ساعة | مصر
اتحاد الكرة يمدد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر.. وفي الجول يوضح تأثير القرار ساعة | الدوري المصري
رونالدو خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك