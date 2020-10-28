جوارديولا للاعبيه: استمتعوا بالفوز على مارسيليا قبل خوض أحد أصعب مباريات الدوري

طلب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من لاعبيه الاستمتاع بالفوز على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا قبل خوض أحد أصعب مباريات الدوري الإنجليزي، حسب وجهة نظره.

سيتي انتصر خارج ملعبه بنتيجة 3-0 على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، ويستعد لمواجهة شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي يوم السبت.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها واحدة من أصعب المباريات في الدوري الإنجليزي، كان شيفيلد جيدا جدا الموسم الماضي".

وأضاف "الآن نحن نستمتع بالفوز على مارسيليا، ويوم الأربعاء سنبدأ الاستعداد لشيفيلد بأفضل ما في وسعنا".

وأثنى بيب على فيران توريس مسجل الهدف الافتتاحي ضد مارسيليا ويعتقد أن تكيف مع الفريق سريعا بعد انضمامه في الصيف.

وأوضح بيب "لقد استقر توريس معنا بشكل جيد حقًا، هو ليس مهاجما، أود أن أهنئه على بذل الجهد للعب في هذا المركز".

تابع "لقد سجل الهدف الأول، ليس الأمر سهلا أن تلعب كمهاجم ضد خمسة مدافعين".

وحافظ مانشستر سيتي على صدارة المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز بثلاثة أهداف دون رد على مارسيليا.

وحقق مانشستر سيتي العلامة الكاملة بالفوز في المباراتين منفردا بالصدارة، بينما بورتو تغلب على أولمبياكوس بهدفين دون رد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة منفردا، بينما يتفوق بورتو على أولمبياكوس في المركز الثاني بفارق الأهداف، ويتذيل مارسيليا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق أولمبياكوس مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة، بينما يحل مارسيليا ضيفا على بورتو.