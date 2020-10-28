جوارديولا للاعبيه: استمتعوا بالفوز على مارسيليا قبل خوض أحد أصعب مباريات الدوري

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 15:44

كتب : FilGoal

فيران توريس - مانشستر سيتي

طلب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من لاعبيه الاستمتاع بالفوز على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا قبل خوض أحد أصعب مباريات الدوري الإنجليزي، حسب وجهة نظره.

سيتي انتصر خارج ملعبه بنتيجة 3-0 على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، ويستعد لمواجهة شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي يوم السبت.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها واحدة من أصعب المباريات في الدوري الإنجليزي، كان شيفيلد جيدا جدا الموسم الماضي".

أخبار متعلقة
مطاردة صلاح لجيرارد والهدف الـ100 أبرز أرقام انتصار ليفربول على ميتلاند ليفربول يوضح لـ في الجول موقف صلاح بعد خروجه مصابا ضد ميتلاند معادلة بنزيما لميسي في أبرز أرقام تعادل ريال مدريد مع مونشنجلادباخ كونتي: كنا نستحق أكثر من التعادل ضد شاختار

وأضاف "الآن نحن نستمتع بالفوز على مارسيليا، ويوم الأربعاء سنبدأ الاستعداد لشيفيلد بأفضل ما في وسعنا".

وأثنى بيب على فيران توريس مسجل الهدف الافتتاحي ضد مارسيليا ويعتقد أن تكيف مع الفريق سريعا بعد انضمامه في الصيف.

وأوضح بيب "لقد استقر توريس معنا بشكل جيد حقًا، هو ليس مهاجما، أود أن أهنئه على بذل الجهد للعب في هذا المركز".

تابع "لقد سجل الهدف الأول، ليس الأمر سهلا أن تلعب كمهاجم ضد خمسة مدافعين".

وحافظ مانشستر سيتي على صدارة المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز بثلاثة أهداف دون رد على مارسيليا.

وحقق مانشستر سيتي العلامة الكاملة بالفوز في المباراتين منفردا بالصدارة، بينما بورتو تغلب على أولمبياكوس بهدفين دون رد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة منفردا، بينما يتفوق بورتو على أولمبياكوس في المركز الثاني بفارق الأهداف، ويتذيل مارسيليا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق أولمبياكوس مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة، بينما يحل مارسيليا ضيفا على بورتو.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا شيفيلد يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: الحكومة الإسبانية ستمنع شركات المراهنة من رعاية أندية الليجا 8 دقيقة | أوروبا
جوارديولا للاعبيه: استمتعوا بالفوز على مارسيليا قبل خوض أحد أصعب مباريات الدوري 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي إيطاليا: بيرلو يفكر في إشراك بونوتشي ضد برشلونة رغم عدم جاهزيته 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العتال: حكم مركز التسوية "تاريخي".. وأول قراراتي بعد العودة هي تنفيذ عزل مرتضى 54 دقيقة | مصر
بيلد: محاولة بايرن الثالثة لتجديد عقد ألابا لم تنجح.. تعارض في وجهتي نظر 55 دقيقة | أوروبا
أسوان لـ في الجول: مسعد عوض سدد الشرط الجزائي وانتقل إلى وادي دجلة ساعة | ميركاتو
جوتا: تسجيل هدف ليفربول التاريخي؟ أمر آخر يسعدني أكثر ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصر 2021 - الإعلان عن الخطة الوقائية من فيروس كورونا في بطولة العالم لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك