سكاي إيطاليا: بيرلو يفكر في إشراك بونوتشي ضد برشلونة رغم عدم جاهزيته

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 15:43

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي

يبدو أن أيدي أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس مُكبلة لدرجة أنه قد يدفع بلاعبه ليوناردو بونوتشي أمام برشلونة رغم عدم تعافيه بشكل كامل بعد. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية.

وقال التقرير إن بيرلو لديه شكوك حول قدرة بونوتشي على المشاركة، إذ أن المدافع لا يبدو بخير حاليا، لكن رغم ذلك سيكون ضم التشكيل والفريق على أي حال.

وأشار التقرير إلى أن بيرلو فضل ترك القرار النهائي بشأن بونوتشي ومشاركته من عدمها حتى اللحظات الأخيرة، إلا أنه سيلعب بخطة 4-4-2 ضد برشلونة.

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وسيستبعد بيرلو لاعبه، آرون رامسي من أجل إشراك فيديريكو كييزا.

ومع غياب كريستيانو رونالدو بسبب إيجابية مسحته الثالثة واستمرار إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فسيلعب بالثنائي باولو ديبالا وألفارو موراتا في الهجوم.

وكان الدولي الإيطالي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فيرونا الأخيرة في الدوري والتي انتهت بنتيجة 1-1، واضطر للخروج في الدقيقة 75 بعد شعوره بالآلام.

ويغيب عن يوفنتوس في المباراة الثنائي ماتيس دي ليخت وجيورجيو كيلليني، ما يعني أن بيرلو سيكون أمامه الثنائي دانيلو ومريح ديميرال فقط كقلبي دفاع.

ومن المتوقع أن يغيب أليكس ساندرو عن المباراة أيضا بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويواجه برشلونة نظيره يوفنتوس يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المتوقع حسب سكاي إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: فوجيتش تشيزني

الدفاع: خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – مريح ديميرال – دانيلو

الوسط: ديان كولوسيفسكي – رودريجو بينتانكور – أدريان رابيو – كييزا

الهجوم: ديبالا - موراتا

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