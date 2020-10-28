أسوان لـ في الجول: مسعد عوض سدد الشرط الجزائي وانتقل إلى وادي دجلة

كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في نادي أسوان بأن مسعد عوض دفع الشرط الجزائي في عقده، للانضمام إلى وادي دجلة.

وقال أمين لـ FilGoal.com: "قام مسعد عوض بتسديد الشرط الجزائي، وهو مليون جنيه، للانتقال إلى وادي دجلة".

أضاف "حصل دجلة على الاستغناء الخاص باللاعب".

وأردف "عوض وقع لنا موسمين، ويحق له الانتقال بعد الموسم الأول في حال دفع مليون جنيه".

وشدد "كان أمام عوض 60 يوما ثم يوقع لأي فريق دون مقابل".

صاحب الـ 27 عاما وأفضل حارس في إفريقيا للشباب عام 2013، انتقل من الإسماعيلي للأهلي، قبل أن يلعب لسموحة وطلائع الجيش وحرس الحدود، قبل الانتقال إلى أسوان.

ولعب عوض في الدوري 29 مباراة هذا الموسم، حافظ على شباكه نظيفة في 8 منهم.