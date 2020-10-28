جوتا: تسجيل هدف ليفربول التاريخي؟ أمر آخر يسعدني أكثر

يشعر ديوجو جوتا مهاجم ليفربول بالفخر لتسجيله الهدف رقم 10000 في تاريخ النادي في جميع المسابقات، لكنه سعيد أكثر بالفوز الذي حققه الريدز على ميتلاند الدنماركي.

انتصر ليفربول بهدفين دون مقابل في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوتا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد بتسجيلي الهدف وبمساعدة الفريق لتحقيق الفوز".

وأضاف البرتغالي "بالطبع يسعدني أن أسجل هذا الهدف التاريخي، ولكني سعيد أكثر بالفوز".

وتابع "كان من المهم أن نحصد ثلاث نقاط جديدة بعد الفوز الأسبوع الماضي خارج الديار".

وواصل "حققنا هدفنا من المباراة، والآن علينا أن نكون مستعدين للمباراة القادمة".

جوتا سجل هدفه مستفيدًا من تمريرة متقنة أهداها له ترينت ألكسندر أرنولد، والذي أهدى محمد صلاح أيضًا التمريرة التي أدت إلى انفراده بمرمى الفريق الدنماركي قبل أن يتسبب في ركلة جزاء سجلها بنفسه.

وأتم جوتا "كانت تمريرة رائعة، وكذلك التمريرة التي احتسبت بعدها ركلة الجزاء. نعلم أن ترينت يتميز بتمريراته المتقنة، وعلينا فقط أن نتواجد في المكان المناسب".