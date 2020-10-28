مصر 2021 - الإعلان عن الخطة الوقائية من فيروس كورونا في بطولة العالم لكرة اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن خططه لمكافحة فيروس كورونا، أثناء بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، والتي ستقام بين 13 و31 يناير المقبل.

وقال الاتحاد الدولي، حسبما نقل الموقع الرسمي لـ مصر 2021: "دائما ما كانت الأولوية القصوى للاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF) هي صحة رياضييه، لذا وافق الاتحاد على الخطة المطولة لضمان أمانة كل المشاركين في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021".

وأضاف "لذا، طورت اللجنة الطبية لمصر 2021 بقيادة الدكتور حازم خميس مدير عام مستشفى وادي النيل، بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، خطة مصر 2021 للاحتياطات الطبية ضد فيروس كورونا، وتم الموافقة عليها من مجموعة العمل الطبية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة اليد والمشكلة لمكافحة كورونا، بقيادة الأستاذ الدكتور حسني عبد الرحمن أحمد. الخطة التي تتضمن إشارات لمنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الأوروبي لكرة اليد، ونظيره في كرة القدم، ووزارة الصحة المصرية، تم إرسالها لكل الفرق المشاركة في مصر 2021".

وتتضمن الخطة بنود كثيرة على رأسها:

التأكيد على الحفاظ على مسافة 1.5 متر بين كل المشاركين في البطولة حسب الإمكان.

قواعد الحفاظ على الصحة العامة وتعقيم اليد وارتداء الكمامات

مسؤولية كل اتحاد محلي في تشكيل مجموعة عمل طبية للفريق قبل السفر إلى مصر 2021، بجانب الخضوع لعدد من التحاليل وتقرير نتائجها للاتحاد الدولي واللجنة الطبية لمصر 2021. تلك التحاليل تتضمن تحاليل PCR إجبارية.

إجراء تعيينات طبية واسعة للبطولة، وللفنادق والملاعب المشاركة في البطولة.

إجراء تحاليل PCR كل 72 ساعة وضرورة نتيجتها السلبية للمشاركة في نشاطات البطولة، مع إجراءات خاصة للحالات المشتبه فيها أو التي ثبت مرضها.

توفير الكمامات والمعقمات لكل المشاركين

الالتزام بإجراءات السفر المحلية والدولية

الالتزام بمفهوم الفقاعة الصحية

الإجراءات الخاصة بالإقامة ستتضمن قياس الحرارة بشكل روتيني وتعقيم الغرف والمناطق ذات الكثافة العالية.

إجراءات خاصة بالتدريبات، بينها التعقيم المستمرة وتوسيع مساحة الدكة وتقسيم الصالات المستضيفة لخمس مناطق منفصلة.

منع المصافحة باليد قبل المباريات، وارتداء جميع الموجودين داخل الملعب للكمامات باستثناء اللاعبين ومسؤولي الفرق والمدربين.

تحاليل PCR دورية لمندوبي الإعلام، ومنع الإعلام خلال التدريبات وإجراء المؤتمرات الصحفية بالفيديو، ومنع المنطقة المختلطة.

تشكيل مجلس استشاري للجنة الطبية لمصر 2021 تجتمع يوميا لمتابعة الإجراءات، واتخاذ القرارات بشأن الحالات الإيجابية.

بالإضافة إلى خطة الاحتياطات الطبية ، سيشرح الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضًا إرشاداته العامة المتعلقة بالمنافسة والتي تحدد البروتوكولات الطبية والتشغيلية لحماية اللاعبين والمدربين ومسؤولي الفريق والحكام ومسؤولي المباريات وأصحاب المصلحة الآخرين خلال البطولة.

برجاء الضغط هنا لمطالعة الخطة بالكامل، والتي يمكن تغييرها في أي وقت طبقا للتطورات الخاصة بالفيروس.