دجلة يعلن تجديد عقد عبد المنصف

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 14:21

كتب : FilGoal

تجديد عقد عبد المنصف مع دجلة

أعلن نادي وادي دجلة رسميا تجديد عقد حارسه المخضرم محمد عبد المنصف حتى صيف 2022.

صاحب الـ43 عاما انضم إلى دجلة قادما من إنبي في صيف 2017 في صفقة انتقال مجانية.

وكان عقد اللاعب ينتهي مع فريقه خلال صيف 2021، بعد أن كان قد جدده في يونيو 2019.

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عبد المنصف شارك خلال الموسم الجاري في 30 مباراة بكل المسابقات مع دجلة، استقبل خلالها 37 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 7 مواجهات.

حارس دجلة شارك منذ انضمامه للفريق في 92 مباراة استقبل خلالها 123 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 22 مباراة.

ويستعد دجلة لمواجهة المصري يوم الجمعة ضمن آخر جولات الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل دجلة المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة وضمن البقاء بعد هبوط حرس الحدود ونادي مصر وطنطا.

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