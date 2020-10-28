معادلة بنزيما لميسي في أبرز أرقام تعادل ريال مدريد مع مونشنجلادباخ

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 13:13

كتب : محمد يسري

كريم بنزيمة - ريال مدريد

واصل كريم بنزيما كتابة الأرقام القياسية في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في مونشنجلادباخ.

وتعادل ريال مدريد مع بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المباراة.

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* هدف كريم بنزيما جعله يسجل للموسم الـ16 على التوالي في دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم ليونيل ميسي نجم برشلونة ورايان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق.

* بروسيا مونشنجلادباخ هو الفريق رقم 30 الذي يسجله بنزيما في مرماه بدوري أبطال أوروبا.

* أصبح بنزيما رابع لاعب يسجل في 30 فريقا على الأقل بعد ليونيل ميسي (36 فريقا) وكريستيانو رونالدو وراؤول جونزاليس (33 فريقا)

* للمرة الثامنة يتجنب ريال مدريد الخسارة في مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد التأخر في النتيجة بفارق هدفين.

* عادل سيرجيو راموس رقم إيكر كاسياس بعدما شارك مع ريال مدريد للموسم الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

* بعد 54 مباراة، نجح كاسيميرو في التسجيل والصناعة بنفس المباراة لأول مرة في مسيرته في دوري أبطال أوروبا.

* خسر ريال مدريد 9 مباريات من آخر 11 مباراة تأخر بنتيجتها في الشوط الأول.

كريم بنزيما ريال مدريد
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