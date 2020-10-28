مركز التسوية والتحكيم يقبل دعوى عباس ويحكم ببطلان لائحة الزمالك

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 12:56

كتب : عاطف شادي

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

حكم مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، ببطلان لائحة الزمالك التي استفتت عليها الجمعية العمومية للنادي قبل عامين، والتي تم اعتمادها في صيف 2019.

وعلم FilGoal.com أن الحكم الخاص ببطلان اللائحة ينفي كل ما ترتب عليه، ومن ضمن ذلك انتخاب أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح كأعضاء مجلس إدارة، وأشرف زكي كأمين صندوق، قبل استقالته.

وتقدم بالدعوى ممدوح عباس رئيس النادي السابق بصفته عضو عامل في النادي، وتم قبولها على ذلك الأساس رغم تأكيد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي على بطلان عضوية عباس.

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ولكن، قبل مركز التحكيم والتسوية الدعوى، وحكم ببطلان اللائحة.

ومع الحكم ببطلان اللائحة، قبل مركز التسوية والتحكيم بطبيعة الحال عضوية ممدوح عباس في نادي الزمالك.

وطبقا للحكم، يحق لهاني العتال نائب رئيس النادي السابق، وعبد الله جورج عضو المجلس السابق، دخول المجلس الحالي.

الزمالك اللجنة الأولمبية
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