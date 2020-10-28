كليوباترا لـ في الجول: لم نتفاوض مع مدربين.. هيثم شعبان مستمر

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 12:39

كتب : رضا السنباطي

هيثم شعبان - مدرب سيراميكا كليوباترا

شدد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، أنه لم يتفاوض مع أي مدربين.

وقال البطاوي لـ FilGoal.com: "هيثم شعبان حقق الصعود مع الفريق، وهو مستمر معنا في الدوري الممتاز".

وشدد ""لم نتفاوض مع طلعت يوسف أو إيهاب جلال كما تردد".

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وتولى شعبان صاحب الـ 41 عاما قيادة الفريق في نهاية موسم 2018/2019، واستمر مع الفريق وقاده للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وتأسس نادي سيراميكا كليوباترا عام 2006 وكانت البداية قوية، وفى أول مشاركة له نجح الفريق في تصدر جدول المسابقة لدوري الدرجة الثانية للشركات موسم 2006/2007. وفى موسم 2007 /2008 تم إشهار نادي سيراميكا كليوباترا ليصبح ناديا يتبع الاتحاد المصري لكرة القدم حيث لعب في دوري القسم الرابع لمدة عام واحد وتصدر المسابقة وصعد للقسم الثالث.

ومع تولي سعد فاروق مسؤولية قيادة الفريق موسم 2015-16 صعد للقسم الثاني، وحقق الفريق المركز الرابع في أول موسم له في الدرجة الثانية.

واستمر سعد فاروق للموسم الثالث مع الفريق وحقق المركز الثالث في ثاني موسم في الممتاز، ألا أنه رحل قبل نهاية الموسم بـ 3 جوالات وتولى هاني العقبي قيادة الفريق.

وفي الموسم الثالث في الدرجة الثانية، تولى رمضان السيد قيادة الفريق فنيا وعاونه هيثم شعبان كمدرب عام، وكاد الفريق أن يتأهل لولا ضياع بطاقة الصعود في الجولة الأخيرة.

والآن وفي الموسم الرابع للفريق في الدرجة الثانية، وتحت قيادة هيثم شعبان نجح الفريق في تحقيق ما أراد وصعد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

سيراميكا كليوباترا في الدوري
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