مطاردة صلاح لجيرارد والهدف الـ100 أبرز أرقام انتصار ليفربول على ميتلاند

هدفان فقط سجلهما ليفربول في شباك ميتلاند، كتبا العديد من الأرقام قياسية لكتيبة يورجن كلوب.

بطل الدوري الإنجليزي واصل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا وفاز على ميتلاند الدنماركي بعدما تفوق على أياكس في الجولة الأولى.

ديوجو جوتا ومحمد صلاح سجلا هدفي الانتصار ليسجل الأول اسمه في تاريخ ليفربول ويواصل الثاني مطاردة أرقام عظماء النادي الإنجليزي العريق.

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المباراة:

* وصل محمد صلاح لهدفه رقم 23 في دوري أبطال أوروبا ليعادل أهداف أنطوان جريزمان وياري ليتمانين وفرانك لامبارد.

* وصل صلاح لـ20 هدفا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليكون اللاعب الثاني الذي يصل لهذا العدد من الأهداف مع ليفربول بعد ستيفن جيرارد.

* هدف واحد يجعل صلاح يتساوى مع عدد الأهداف التي سجلها جيرارد بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا دون احتساب الأهداف المسجلة في الأدوار المؤهلة للمسابقة.

* أسهم صلاح بـ10 أهداف خلال 10 مباريات في دور المجموعات على ملعب أنفيلد. حيث سجل 9 أهداف وصنع هدفا.

* سجل جوتا الهدف رقم 10000 لليفربول في كل المسابقات.

* احتاج ليفربول 128 عاما لتسجيل 10000 هدفا في كل المسابقات. جوك سميث كان أول من سجل لليفربول في سبتمبر عام 1892.

* هدف جوتا هو الثاني له في دوري أبطال أوروبا. الهدف الأول كان قبل 4 سنوات في مرمى ليستر سيتي حين كان لاعبا في بورتو.

* خلال 4 مباريات على ملعب أنفيلد سجل جوتا 3 أهداف.

* لم يسدد لاعبو ليفربول أي كرة على مرمى ميتلاند في الشوط الأول لتكون المرة الأولى منذ 51 مباراة في كل المسابقات. المرة الأخيرة كانت ضد مانشستر سيتي في موسم 2018-2019.