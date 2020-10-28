ليفربول يوضح لـ في الجول موقف صلاح بعد خروجه مصابا ضد ميتلاند

أثار محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر القلق لدى عشاق الحمر وجماهير الكرة من محبيه بعد ظهوره وهو يسير بصعوبة عقب مواجهة فريقه أمام ميتلاند في دوري أبطال أوروبا.

اتجه FilGoal.com لسؤال نادي ليفربول عن حالة الدولي المصري ومدى جاهزيته للمشاركة.

يجيب مات ماكان المتحدث الرسمي باسم ليفربول لـFilGoal.com: " "صلاح ليس مصابا، هل سيخضع للمزيد للفحوص؟ إنه بخير كانت مجرد كدمة، لا تقلقوا".

وزيادة في الاطمئنان اتجه FilGoal.com لمصدر مقرب من النادي الذي قال: "لا أعتقد أنها إصابة كبيرة أو أي شيء، بدا متألما لكنه بخير ولا يوجد أي شيء حول إصابة كبيرة أو ما شابه".

صلاح شارك كبديل في الشوط الثاني وتعرض لتدخل قوي للغاية من باولينيو مدافع ميتلاند، كما أنه سجل هدفا من نقطة الجزاء بعد تدخل من نفس اللاعب.

وعقب نهاية المباراة ظهر صلاح في مقطع بالتلفزيون البريطاني حسبما أوضحت ميرور وهو يسير بصعوبة وغاضب تجاه غرفة الملابس. (طالع التفاصيل)

ولم يذكر كلوب مشكلة صلاح مع الإصابة التي تعرض لها، لكنه تحدث عن إصابة فابينيو خلال نفس المباراة.

وصرح كلوب قائلا: "خسارة فابينيو في الشوط الأول، ويليامز يبلغ 19 عاما فقط واعتقد أنه لعب مباريات دوري أبطال أكثر من الدوري الإنجليزي وهذا نادر".

وأوضح "هذا بالضبط آخر شيء نريده، أعلم أنه يشعر بألم في أوتار الركبة وهذا يبدو غير جيدا، لقد قال إنه بإمكانه اللعب دون الركض بسرعة، وهو ما لم يساعد، سوف نرى بعد إجراء فحوصات أخري".

وكان ليفربول قد فاز بنتيجة 2-0 ضد ميتلاند ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.