برنامج فرنسي: بنزيما أخبر ميندي ألا يمرر إلى فينيسيوس.. "إنه يلعب ضدنا"

شوهد ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما وفيرلان ميندي لاعب ريال مدريد يتحدث عن زميله في الفريق فينيسيوس جونيور وعدم التمرير له قبل بداية الشوط الثاني ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري الأبطال. وذلك وفقا لبرنامج Téléfoot الفرنسي.

ورصدت عدسة البرنامج الثنائي وهو يتحدث قبل انطلاق الشوط وفينيسيوس يقف بجانبه.

وقال بنزيما إلى ميندي: "إنه يفعل ما يشاء، لا تمرر له يا صديقي".

وتابع "إنه يلعب ضدنا". وذلك حسبما زعم البرنامج.

Karim Benzema tells Ferland Mendy not to pass to Vinicius Jr at half-time during last night’s game between Gladbach & Real Madrid: “Brother don’t play to him. On my mother’s life. He is playing against us.” pic.twitter.com/zmpciQRgAV — Get French Football News (@GFFN) October 28, 2020

لكن لم يذكر أي من الثنائي اسم فينيسيوس جونيور مطلقا خلال حديثه الذي بثته القناة وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية. وعوضا عن ذلك كانا يتحدثان بشكل عام، وباللغة الفرنسية.

ووفقا لإحصائيات الشوط الثاني، ميندي مرر الكرة إلى فينيسيوس 3 مرات فقط فيما مرر المهاجم البرازيلي الكرة إلى الفرنسي 9 مرات.

وخرج فينيسيوس في الشوط الثاني في الدقيقة 70 من عمر المباراة ليشارك إدين هازارد.

وتعادل ريال مدريد بنتيجة 2-2 مع جلادباخ ضمن ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وسجل بنزيما هدفا وكذلك كاسيميرو.