برنامج فرنسي: بنزيما أخبر ميندي ألا يمرر إلى فينيسيوس.. "إنه يلعب ضدنا"

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 11:46

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مونشنجلادباخ - كريم بنزيمة

شوهد ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما وفيرلان ميندي لاعب ريال مدريد يتحدث عن زميله في الفريق فينيسيوس جونيور وعدم التمرير له قبل بداية الشوط الثاني ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري الأبطال. وذلك وفقا لبرنامج Téléfoot الفرنسي.

ورصدت عدسة البرنامج الثنائي وهو يتحدث قبل انطلاق الشوط وفينيسيوس يقف بجانبه.

وقال بنزيما إلى ميندي: "إنه يفعل ما يشاء، لا تمرر له يا صديقي".

وتابع "إنه يلعب ضدنا". وذلك حسبما زعم البرنامج.

لكن لم يذكر أي من الثنائي اسم فينيسيوس جونيور مطلقا خلال حديثه الذي بثته القناة وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية. وعوضا عن ذلك كانا يتحدثان بشكل عام، وباللغة الفرنسية.

ووفقا لإحصائيات الشوط الثاني، ميندي مرر الكرة إلى فينيسيوس 3 مرات فقط فيما مرر المهاجم البرازيلي الكرة إلى الفرنسي 9 مرات.

وخرج فينيسيوس في الشوط الثاني في الدقيقة 70 من عمر المباراة ليشارك إدين هازارد.

وتعادل ريال مدريد بنتيجة 2-2 مع جلادباخ ضمن ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وسجل بنزيما هدفا وكذلك كاسيميرو.

ليلة الأبطال
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