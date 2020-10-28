علي صقر: هناك أمور أدت إلى قرار رمضان.. وشريف إكرامي ليس له علاقة

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 11:18

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

شدد علي صقر الممثل الحالي لرمضان صبحي لاعب بيراميدز أن هناك أمورا كثيرة أدت إلى قرار اللاعب عدم الانتقال إلى الأهلي وتفضيل بيراميدز عنه.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ولكن صقر أكد أن شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، وشقيق زوجة اللاعب، لا دخل له بهذا القرار.

وقال صقر عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار: "نادر شوقي كان يمثل رمضان بشكل طبيعي قبل أيام قليلة من بداية ضيق الوقت على رمضان، لذا أبلغ رمضان شوقي أنه سيتحدث مع عدد من الوكلاء".

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وشدد "من قبل أحضرت عروضا مبدئية لرمضان من عدة أندية بعد كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ولكنه رفض احتراما لنادر شوقي".

وأردف "بعض الأندية الآسيوية تحدثت معي، ووصلت المعلومة للإعلامي هاني حتحوت، الذي اتصل بي على الهواء، ومن خلال المكالمة عرف مسؤولو بيراميدز أن رمضان متاح وتواصلوا معي".

وأكد "قلت لهم إن رمضان يريد الاحتراف أولا، ولكنهم طالبوني بأخذ رأيه فقط. رمضان طلب أن يسمع منهم".

وشدد "ما يقال بخصوص توقيعه والحصول على أموال من قبلها، ليس حقيقي".

وأردف "أنا مسؤول عن ظهور رمضان الإعلامي، ولم يكن هناك تفكير في التوقيت".

وشدد "في الحقيقة، فكرت أن لا أبلغ رمضان باهتمام بيراميدز لكن حقه علي أن أخبره بذلك، وأول شيء فعله كان التواصل مع أمير توفيق".

وأتم "شريف إكرامي لا علاقة له بالأمر. وأنا أهلاوي، لكن تمثيل اللاعب أمانة. هناك أمور أدت لقرار رمضان بكل تأكيد، منها تأخير المفاوضات وخروجه من مثلث النقاشات بين الأهلي وهدرسفيلد ونادر شوقي".

رمضان صبحي بيراميدز علي صقر
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