مقطع فيديو يثير القلق في ليفربول.. صلاح يسير بصعوبة عقب مباراة ميتلاند

شوهد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وهو يسير بصعوبة عقب مباراة فريقه مع ميتلاند في دوري أبطال أوروبا فيما يبدو أنها إصابة تعرض لها خلال مباراة الحمر ضد الفريق الدنماركي.

وانتشر مقطع فيديو بجانب تقارير صحفية في إنجلترا أبرزها صحيفة "ميرور" البريطانية التي أوضحت أن هناك مخاوف من تعرض اللاعب للإصابة خلال المباراة خاصة وأنه كان يسير غاضبا.

صلاح شارك كبديل في الشوط الثاني وشهد تدخلا قويا للغاية من باولينيو مدافع ميتلاند، كما أنه سجل هدفا من نقطة الجزاء بعد تدخل من نفس اللاعب.

وعقب نهاية المباراة ظهر صلاح في مقطع بالتلفزيون البريطاني حسبما أوضحت ميرور وهو يسير بصعوبة وغاضب تجاه غرفة الملابس.

صلاح خرج من الملعب وهو يتألم بعد تدخل لاعب ميتيلاند على كاحله 😐pic.twitter.com/PmTC5qi5f8 — شبكة ليفربول (19👑) (@lfc4arnet) October 27, 2020

ولم يذكر كلوب مشكلة صلاح مع الإصابة التي تعرض لها، لكنه تحدث عن إصابة فابينيو خلال نفس المباراة.

وصرح كلوب قائلا: "خسارة فابينيو في الشوط الأول، ويليامز يبلغ 19 عاما فقط واعتقد أنه لعب مباريات دوري أبطال أكثر من الدوري الإنجليزي وهذا نادر".

وأوضح "هذا بالضبط آخر شيء نريده، أعلم أنه يشعر بألم في أوتار الركبة وهذا يبدو غير جيدا، لقد قال إنه بإمكانه اللعب دون الركض بسرعة، وهو ما لم يساعد، سوف نرى بعد إجراء فحوصات أخري".

وكان ليفربول قد فاز بنتيجة 2-0 ضد ميتلاند ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.