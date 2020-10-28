شريف إكرامي: البعض يتعمد فقدان الذاكرة.. كل ما قاله رمضان أوضحته من قبل

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 10:44

كتب : FilGoal

صور من تقديم شريف كرامي لاعبا لـ بيراميدز - من الحساب الرسمي للنادي

شدد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز وقائد الأهلي السابق أن كل ما قاله رمضان صبحي في ظهوره الإعلامي الأول منذ انتقاله إلى بيراميدز، بخصوصه، أوضحه هو من قبل.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الأهلي

وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار: "منذ ظهوري الإعلامي الأخير أخذت قرارا بعدم الحديث في هذا الموضوع مرة أخرى، لكن بعد حلقة رمضان صبحي بدأ الزج باسمي مرة أخرى".

وأردف "لا يوجد كلام جديد يخصني قد قيل. كل ما قاله رمضان أنا قد قلته من قبل. هناك فقدان ذاكرة متعمد".

أخبار متعلقة
شريف إكرامي: كانت رغبتي اللعب لفريق غير جماهيري خارج مصر.. وسر الانتقال لبيراميدز شريف إكرامي: هيكل بيراميدز قريب من أندية أوروبا.. وأتمنى أن نحقق هدف النادي الملح رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع شريف إكرامي

وشدد "قلت أنني علمت بمفاوضات بيراميدز مع رمضان من نادر شوقي يوم 10 أغسطس، ولن أخوض في حديثي مع رمضان في هذا الأمر".

وأكمل "رمضان جلس معي أنا وعلي صقر ونادر شوقي وزوج شقيقته للتشاور، بعد أن عرض بيراميدز عليه الانتقال لهم. هذا ما قاله رمضان وقلته أنا من قبل".

وأتم "الإعلامي أحمد شوبير أيضا ذكر اسمي بشكل استغربته. قال إن علي صقر صديقي المقرب ولا أرى داع لهذا الإسقاط، فنادر شوقي أيضا هو ابن خالة علي صقر".

اقرأ - رمضان صبحي يكشف أسباب وكواليس رحيله من الأهلي: هذه الأمور ضايقتني

شريف إكرامي رمضان صبحي بيراميدز الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير مغربي: مصر طلبت تأجيل لقاء الزمالك ضد الرجاء ونهائي دوري الأبطال لما بعد 19 نوفمبر 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
معادلة بنزيما لميسي في أبرز أرقام تعادل ريال مدريد مع مونشنجلادباخ 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كونتي: كنا نستحق أكثر من التعادل ضد شاختار 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مركز التسوية والتحكيم يقبل دعوى عباس ويحكم ببطلان لائحة الزمالك 31 دقيقة | مصر
كليوباترا لـ في الجول: لم نتفاوض مع مدربين.. هيثم شعبان مستمر 48 دقيقة | الدوري المصري
مطاردة صلاح لجيرارد والهدف الـ100 أبرز أرقام انتصار ليفربول على ميتلاند ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليفربول يوضح لـ في الجول موقف صلاح بعد خروجه مصابا ضد ميتلاند ساعة | دوري أبطال أوروبا
ملامح تعادل ريال مدريد مع مونشنجلادباخ.. لأن كاسيميرو قادر على إبهارك ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك