شريف إكرامي: البعض يتعمد فقدان الذاكرة.. كل ما قاله رمضان أوضحته من قبل

شدد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز وقائد الأهلي السابق أن كل ما قاله رمضان صبحي في ظهوره الإعلامي الأول منذ انتقاله إلى بيراميدز، بخصوصه، أوضحه هو من قبل.

وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار: "منذ ظهوري الإعلامي الأخير أخذت قرارا بعدم الحديث في هذا الموضوع مرة أخرى، لكن بعد حلقة رمضان صبحي بدأ الزج باسمي مرة أخرى".

وأردف "لا يوجد كلام جديد يخصني قد قيل. كل ما قاله رمضان أنا قد قلته من قبل. هناك فقدان ذاكرة متعمد".

وشدد "قلت أنني علمت بمفاوضات بيراميدز مع رمضان من نادر شوقي يوم 10 أغسطس، ولن أخوض في حديثي مع رمضان في هذا الأمر".

وأكمل "رمضان جلس معي أنا وعلي صقر ونادر شوقي وزوج شقيقته للتشاور، بعد أن عرض بيراميدز عليه الانتقال لهم. هذا ما قاله رمضان وقلته أنا من قبل".

وأتم "الإعلامي أحمد شوبير أيضا ذكر اسمي بشكل استغربته. قال إن علي صقر صديقي المقرب ولا أرى داع لهذا الإسقاط، فنادر شوقي أيضا هو ابن خالة علي صقر".

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