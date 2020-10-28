اتحاد جدة: حجازي إضافة قوية للفريق.. كهربا وديانج؟ لا يوجد مكان متاح للاعبين الأجانب

يرى أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم اتحاد جدة السعودي أن التعاقد مع أحمد حجازي يعد إضافة قوية للفريق.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

ونفى التفاوض مع محمود كهربا وأليو ديانج خاصة مع اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد جدة عبر قناة صدى البلد: "أحمد حجازي سيكون تدعيم قوي للاتحاد وخير سفير لبلاده".

وأضاف "إن شاء الله الدعم بالصفقات الجديدة يعود باتحاد جدة لسابق عهده، ومن الطبيعي أن يحدث هبوط في المستوى".

وتابع "رغبة الطرفين كانت مهمة جدا في حسم صفقة ضم أحمد حجازي في وقت قصير".

وبالحديث عن غضب مدرب وست بروميتش من رحيل اللاعب أوضح "أمر طبيعي أن يحزن برحيل لاعب بقيمة أحمد حجازي".

وعن مدة التعاقد مع أحمد حجازي قال: "إعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء".

وبالحديث عن التفاوض لضم كهربا أو ديانج كشف "في البداية تم إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية ووصلنا للحد الأقصى للاعبين الأجانب".

وأضاف "مع احترامي لكل اللاعبين الذين يتم ربط أسمائهم بالنادي لكن القائمة أغلقت ولا مجال للتعاقد مع أي لاعب".

وشدد "ليس من المنطقي أن أتعاقد مع لاعبين في أكتوبر ويرحل بعد 4 أشهر لضم لاعب أجنبي آخر".

وأتم تصريحاته "لا أعلم أي شئ يخص مفاوضات سابقة مع طارق حامد".