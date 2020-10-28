سيد معوض يكشف موعد الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر وسبب ضم رمضان صبحي

كشف سيد معوض مدرب منتخب مصر عن إعلان قائمة الفراعنة النهائية استعدادا لمباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

وقال معوض عبر قناة "النهار" عن القائمة: "سنبدأ بمعسكر مفتوح في الثالث من نوفمبر بعد نهاية ارتباطات الأندية وسنشكل أفضل قوام لنا".

وأضاف "ثم نحصل في السابع من نوفمبر على راحة سلبية واليوم التالي نعلن عن القائمة ونعود للمعسكر في التاسع من الشهر ذاته، وستضم القائمة النهائية 26 لاعبا".

ويلعب الفراعنة ضد توجو في 13 و17 من الشهر ذاته.

وعن ضم رمضان صبحي للقائمة رغم عدم مشاركته في المباريات مؤخرا قال معوض: "مثل أي لاعب في المعسكر سيتواجد معنا حتى موعد إعلان القائمة النهائية".

وأضاف "هناك عوامل عديدة ستحدد القائمة النهائية، قمنا بضم أكبر عدد من اللاعبين تجنبا لأي ظرف طارئ ويساعدنا ذلك على اختيار الأفضل للمنتخب".

وأتم "كنا نريد على سبيل المثال ضم عمر جابر ومحمود حمدي "الونش" لكنهما أصيبا".