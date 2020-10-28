جوارديولا: سعيد بأداء الخط الخلفي.. وعلينا قبول النقد لأنه جزء من عملنا

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بأداء لاعبي الفريق خاصة في الشق الدفاعي، وأوضح على قبوله النقد في ظل تذبذب النتائج مؤخرا.

مانشستر سيتي تفوق على مرسيليا بنتيجة 3-0 في ملعب فيلودروم بـ فرنسا معتليا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

وقال بيب لشبكة "BT Sport" الإنجليزية عقب نهاية اللقاء: "لعبنا بشكل جيد للغاية، لم نستقبل عديد الفرص وكنا أكثر سيطرة، صبورين وأكثر حدّة بدون الكرة، أنا راض عن الأداء، لأنه من الصعب دائما الفوز خارج القواعد".

وأضاف "نستطيع اللعب على الطرفين، حاولنا اللعب بنسق عال وفتح المساحات بعرض الملعب، رحيم سترلينج كان رائعا وفيل فودين كذلك".

وأكمل "لم نتوقع منهم أن يلعبوا بخمسة مدافعين حتى رأينا الفريق، عندما بدأنا باللعب ضد خمسة في الخط الخلفي استحوذنا على الكرة والأسلوب".

وأشاد "كنا أكثر ثباتا دفاعيا إيمرك لابورت وكايل ووكر في أفضل فترة له منذ بدء مشاركته معي، أولكسندر زينتشنكو ساعدنا وجون ستونز لعب عدة دقائق جيدة، وراض عن الأداء الذي قدمه".

وعن نقد نتائج الفريق الأخيرة واصل "علينا قبوله، نلعب كل 3 أيام، عندما تفوز يكون الأمر جيد لكن إذا لم تفز سيحطم الناس كل شيء، لكن الأمر يتعلق برئيس النادي والجميع يعلمون".

وأتم "جزء من النقد كان صحيحا، لكن علينا قبوله هذا جزء من عملنا، لعبنا بعد شهر واحد وتنقصنا تحضيرات ولدينا الإصابة وفيروس وكورونا، لكن دوري أبطال أوروبا فرصة جيدة لإيجاد الاستمرارية على مستوى النتائج".