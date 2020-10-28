الإسماعيلي: نشكر فخر الدين على تصريحاته المتزنة.. تراجعنا عن شكواه

أعلن علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي عن التراجع عن شكوى اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتوجه وحيد بالشكر لفخر الدين بن يوسف على تصريحاته الإيجابية منذ يومين.

وكان بن يوسف قد كشف أنه لم يتقدم بشكوى ضد نادي الإسماعيلي رغم مستحقاته المتأخره بسبب حبه للنادي خلال الفترة التي قضاها هناك.

وقال علاء وحيد عبر أون تايم سبورتس 2: "أشكر فخر الدين بن يوسف على تصريحاته الإيجابية والمتزنة تجاه النادي الإسماعيلي ومجلس الإدارة".

وكشف وحيد "إدارة الإسماعيلي كانت بصدد تقديم شكوى ضد فخر الدين تحسبا لتقدمه بشكوى ضد النادي".

وتابع "ما قاله فخر الدين عن النادي جعلنا نتراجع عن شكواه وأعتقد أنه سيتم حل المشكلة قريبا".

وأتم تصريحاته "موقف مباراة الإسماعيلي والرجاء بالبطولة العربية مرهون بموقف الفريق المغربي في دوري أبطال إفريقيا".