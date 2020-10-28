محمد بسام: سعيد بالانضمام للمنتخب.. وحقيقة مفاوضات الأهلي

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

محمد بسام - طلائع الجيش - الأهلي

أعرب محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش عن سعادته بالانضمام إلى صفوف منتخب مصر.

محمد بسام

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن ضم عدد من اللاعبين في انتظار مشوار الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بسام: "شرف لأي لاعب الانضمام لمنتخب مصر، ذلك كان هدفي وكنت أعمل عليه منذ فترة طويلة والحمد لله أنني تواجدت في قائمة المنتخب".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2 "أيمن طاهر مدرب حراس المرمى كان على تواصل دائم معي وهو فعل ذلك مع جميع الحراس ودعمني للاستمرار في مستواي".

وكشف "مواجهة بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر كانت أبرز مبارياتي هذا الموسم وظهرت بشكل جيد، ووصل طلائع الجيش لنصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه وهذا أمر مشرف".

وبالحديث عن المنتخب قال بسام: "منافسة الشناوي وأبو جبل في حراسة مرمى منتخب مصر صعبة بكل تأكيد".

وأضاف "مشاركتي أمر متروك للجهاز الفني والأهم هو حصد نقاط مواجهتي توجو".

وبالحديث عن المفاوضات مع الأهلي أوضح "سمعت ذلك داخل نادي طلائع الجيش وأن هناك اتصالات ودية".

وشدد "لكن لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي حتى الآن".

وأتم تصريحاته "إن حدث نصيب بالتأكيد شرف لأي لاعب اللعب مع النادي الأهلي، تعاقدي مستمر مع الجيش لمدة موسمين".

طلائع الجيش محمد بسام منتخب مصر مفاوضات الأهلي
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