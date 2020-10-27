مانشستر سيتي يضرب مارسيليا بثلاثية.. وكوكا يشارك في خسارة أولمبياكوس أمام بورتو

حافظ مانشستر سيتي على صدارة المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز بثلاثة أهداف دون رد على مارسيليا.

وحقق مانشستر سيتي العلامة الكاملة بالفوز في المباراتين منفردا بالصدارة، بينما بورتو تغلب على أولمبياكوس بهدفين دون رد.

وافتتح فيران توريس التسجيل في الدقيقة 18 بعد تمريرة رائعة من كيفن دي بروين.

وفي الشوط الثاني سيطر مانشستر سيتي على مجريات اللقاء ونجح إيكاي جوندوجان في تعزيز التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 76.

واختتم رحيم سترلينج أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 81 بصناعة دي بروين من جديد.

أما أولمبياكوس فشارك أحمد حسن كوكا في الدقيقة 84 وخسر فريقه بهدفين دون رد.

وسجل فابيو فييرا الهدف الأول لبورتو في الدقيقة 11 قبل أن يضمن سرجيو أوليفيرا نقاط اللقاء في الدقيقة 85.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة منفردا، بينما يتفوق بورتو على أولمبياكوس في المركز الثاني بفارق الأهداف، ويتذيل مارسيليا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق أولمبياكوس مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة، بينما يحل مارسيليا ضيفا على بورتو.