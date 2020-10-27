محمد صبحي لـ في الجول: العودة لـ الإسماعيلي شرف.. وأنتظر عرضا جادا

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 23:46

كتب : أحمد شاكر

الاسماعيلي محمد صبحي

يتمنى محمد صبحي العودة لحماية عرين الإسماعيلي مرة أخرى بعد نهاية تعاقده مع الداخلية.

الحارس البالغ 39 عاما ارتبط مؤخرا بالعودة للدراويش بعدما لعب 14 موسما بقميص الفريق حتى 2015.

وقال صبحي لـ FilGoal.com: "انتهى تعاقدي مع الداخلية وأتشرف بالعودة لبيتي وفي انتظار عرض جاد".

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وواصل "اتابع كل ما يدور، وأرى عديد النقاد يطالبون بعودتي، وهناك من يريدني في النادي".

وأوضح سبب رحيله عن الإسماعيلي في 2015: "الأزمة حدثت عندما طلبت الإدارة مني التنازل عن جزء كبير من مستحقاتي وهنا حدث صدام وشعرت في رغبتهم بعدم وجودي في ظل دعم محمد عواد حينها والاعتماد عليه، ففضلت الرحيل في هدوء دون مشاكل".

وأكمل "كل فرصة تأتي لأعود إلى الإسماعيلي شرف كبير لي، الإسماعيلي بيتي وعمري كله فيه ولا يوجد خلافات مع أشخاص، وأحب الكيان والجماهيري وإذا احتاجني النادي سيكون هذا شرفا لي وأرحب جدا".

وشدد على إمكانية عودته لصفوف الدراويش"أشكر سعفان الصغير وهو ليس بغريب عليه بمطالبته عودتي كل موسم، ويتواصل معي باستمرار على أمل عودتي قريبا، لكن لابد من وجود في تفاوض جاد ورسمي".

وأردف"دائما يتحدث عني لكن دون وجود مفاوضات، وأتشرف بالعمل تحت قيادته مرة أخرى، ولابد أن تتخذ المفاوضات شكلا جادا بدلا من التصريحات الإعلامية".

وأتم "لدي أكثر من عرض وأبحث فيهم بعد نهاية تعاقدي".

صبحي حارس منتخب مصر للشباب في 2001، لعب بعد رحيله عن الإسماعيلي لأندية سموحة ومصر للمقاصة والداخلية.

محمد صبحي الإسماعيلي الداخلية
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