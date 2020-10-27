كونتي: هذا هو الفارق بين مواجهتي شاختار.. ولا يمكنني إلقاء اللوم على اللاعبين

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر الإيطالي سبب عدم تكراره فوزا كبيرا على شاختار دونتسك الأوكراني مثلما فعل الموسم الماضي.

إنتر تفوق في نصف نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 5-0 على شاختار الموسم المنصرم منذ شهرين، لكن فشل في هز شباك خصمه الأوكراني اليوم ليعود بنقطة تعادل.

وقال كونتي لشبكة "سكاي" عقب نهاية المباراة: "شاهدت المباراة التي فازوا بها ضد ريال مدريد الأسبوع الماضي وفعلوا نفس الشيء الذي فعلوه اليوم. اعتمدوا على خطة 6-3-1 لكنهم تمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف والفوز حينها".

وأضاف "صنعنا العديد من الفرص الليلة. في الدوري الأوروبي الموسم الماضي استغللنا معظم الفرص التي صنعناها وهذا هو الفرق".

وواصل "شاختار يملك لاعبين أقوياء في الهجمات المرتدة وأنا سعيد لأننا صنعنا العديد من الفرص دون أن نستقبل أي شيء. هذه هي الطريقة الصحيحة، نواصل العمل الجاد ونأمل أن تأتي النتائج أيضا".

وأردف كونتي "لا يمكنني إلقاء اللوم على اللاعبين".

وتابع "لا ننسى أن هذه كانت رابع مباراة خلال عشرة أيام. أنا لا أبحث عن أعذار لكننا بدأنا هذه الفترة بستة أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المصابين، مما يعني أنه كان علينا الاستغناء عن 8 لاعبين".

وأكمل "هذه المباراة هي دليل على العمل الجيد الذي نقوم به، وكذلك مع الجهاز الفني".

وأشاد الإيطالي بأداء اللاعبين "لقد لعبنا بكثافة مناسبة، مع الالتزام الصحيح كفريق كبير. سيطرنا ولم نكن محظوظين. كانت لدينا بعض الفرص للتسجيل، وقدمنا ​​مباراة جيدة للغاية في الشوطين".

وأتم "لا تنسوا أن شاختار يتمتع بصفات فنية مهمة، نحن آسفون لأننا نستحق الفوز بالمباراة. نحن نسير على الطريق الصحيح ونمتلك العقلية الجيدة".

تحالف العارضة في مناسبتين مع تألق الحارس وشباب شاختار وقف حائلا أمام هجوم إنتر، الفريق الأوكراني دخل المباراة ولديه 7 لاعبين أقل من 21 عاما في ظل إصابة عددا من الأساسيين بفيروس كورونا.

تعادل ثاني على التوالي لكتيبة أنطونيو كونتي قبل مباراتي ريال مدريد في الجولتين الثالثة والرابعة.

بينما عزز شاختار تصدره للترتيب برصيد 4 نقاط، وارتقى النيراتزوري مؤقتا للمركز الثاني برصيد نقطتين، لحين إقامة مباراة بوروسيا مونشنخلادباخ وريال مدريد.